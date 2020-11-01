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Pandemia

Covid-19 no ES: mortes caem 19,8% em outubro, mas ritmo de queda é lento

Durante outubro, a Sesa divulgou mais 310 óbitos pelo novo coronavírus, 77 a menos que em setembro; por outro lado, casos voltaram a crescer no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2020 às 14:51

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 14:51

Paciente curado da covid-19 já fora da UTI
Número de mortes pela Covid-19 segue diminuindo no ES, mas em ritmo mais lento Crédito: Carlos Alberto Silva
Ao longo do mês de outubro, foram divulgadas mais 310 mortes causadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo. Na comparação com setembro, o número representa uma redução de 19,8%. No entanto, esta é a menor queda desde julho. Em agosto e setembro, esse declínio foi mais acentuado: sempre acima dos 30%.
Em outras palavras, isso quer dizer que os óbitos da pandemia continuam diminuindo, mas em um ritmo mais lento. Se o decréscimo do último mês tivesse sido mantido, por exemplo, 65 vidas teriam sido poupadas. Seriam pais, mães, avós, colegas de trabalho e amigos que não teriam partido.
Vale lembrar que os dados utilizados nesta reportagem por A Gazeta consideram as divulgações diárias da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), feitas por meio da atualização do Painel Covid-19. Desde o início da pandemia até a tarde deste sábado (31), já foram registradas 3.855 mortes.
Engana-se quem pensa que só perderam a batalha para a doença quem era idoso ou apresentava algum problema de saúde que contribuía para um quadro mais grave. Na média, uma a cada três pessoas que morreu não tinha qualquer comorbidade; e 912 tinham menos de 60 anos de idade.

NÚMERO DE CASOS VOLTA A CRESCER

Depois de duas reduções consecutivas, o número de novos casos da Covid-19 voltou a crescer no Espírito Santo. Somente em outubro, foram divulgadas 24.235 confirmações  um aumento de 19,8% em relação a setembro. Porém, em números absolutos, os infectados divulgados neste mês ainda são menos numerosos que os de agosto.
À frente da Secretaria Estadual de Saúde, Nésio Fernandes explicou que, de fato, houve um aumento a partir da primeira semana de setembro, que perdurou até a primeira quinzena de outubro. No entanto, ele garantiu que o Estado já voltou a apresentar tendência de queda de casos confirmados de Covid-19.
"Nesse período, tivemos feriados e fins de semana com comportamentos sociais inadequados. Existe um cansaço psicológico em manter o distancimento social. Contudo, com comportamento de risco alto, as pessoas têm probabilidade maior de se infectar com a doença"
Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Espírito Santo
Por outro lado, ele também lembrou que houve uma ampliação da testagem, na qual todas as pessoas com sintomas gripais são testadas, assim como aquelas que moram com alguém que testou positivo. Além do inquérito sorológico escolar, que também contribui para um número maior de casos.
Independentemente do cenário estadual, até que exista um tratamento específico ou uma vacina eficaz contra o novo coronavírus, o secretário reforçou a importância da população adotar as medidas de distanciamento social, incluindo o uso de máscaras nas ruas. "Tenha zelo e cuidado com a vida do próximo e com a própria vida", pediu.

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