Festas infantis liberadas no ES a partir da próxima terça (03)

Uso de brinquedos só após higienização

Os funcionários recreadores deverão utilizar trajes, incluindo o calçado, limpos e exclusivos para o ambiente interno do cerimonial/empresa. Ele não deverá ser utilizados no trajeto casa-trabalho e vice-versa.

O local deve estar preparado para lavagem das ma?os e do rosto e guarda de pertences pessoais de todos os funciona?rios. Além disso, a empresa também deve recomendar que os funcionários lavem as ma?os e o rosto antes do ini?cio da jornada de trabalho, especialmente aqueles que trabalham diretamente com as crianc?as.

A empresa ainda deve orientar aos funciona?rios quanto aos cuidados com o trajeto entre a casa e o local de trabalho, incluindo o distanciamento social, o uso de ma?scaras, a higienizac?a?o das ma?os e os cuidados com o uniforme para uso exclusivo na instituic?a?o.

A empresa deve reforc?ar a determinac?a?o de retirada de todos os objetos de adorno pessoal que possam acumular sujeiras nas ma?os, como ane?is, brincos, pulseiras e relo?gios, ale?m do uso de unhas curtas e limpas.

O acesso às depende?ncias das empresas deve ser limitada somente a?s pessoas indispensa?veis ao seu funcionamento.

A realização do atendimento ao pu?blico para agendamentos deve ser feito preferencialmente de forma online ou via telefone

Utilização, sempre que possível, de locais abertos e arejados, se houver para as atividades de recreação coletivas, respeitando o distanciamento fi?sico e evitado o uso de equipamentos ou materiais compartilhados.

Fornecimento da estrutura adequada (pias, dispensers de álcool em gel) em locais estratégicos - de maior fluxo ou atividade para a adoção da pra?tica de higienizar as ma?os de forma frequente durante o evento, especialmente na chegada ao cerimonial, ao se alimentar e antes e após atividades de recreação.

Em caso de suspeita ou confirmação do novo coronavi?rus em algum convidado, deverão ser seguidas as orientações estabelecidas em notas técnicas da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e outras medidas pertinentes.

A empresa deve fornecer informação ao público, no ato da compra do ingresso e no momento de acesso ao local, para não acessarem o local caso apresentem sinais e sintomas de síndrome gripal.

A empresa deve realizar capacitação, antecipadamente, de toda a equipe de colaboradores e monitores sobre noções fundamentais de higiene, proteção e segurança sanitária que deverão ser adotadas durante todo evento, preferencialmente, em cursos com profissionais de saúde e que tenham certificação..

Cabe as empresas adotar todas as medidas relacionadas ao distanciamento físico, devendo levar em considerac?a?o a capacidade da equipe e das instalac?o?es para atender aos demais requisitos sanita?rios exigidos.

Atrações infantis que demandem permanência em espaços confinados, como salas de cinema 3D/4D, cabines de aviõezinhos, helicópteros, entre outros, não estão permitidas. Também está proibido a disponibilização e o uso da piscina de bolinhas.