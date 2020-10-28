Lei aprovada na Serra anistia as multas aplicadas a lojas na pandemia

Movimento do comércio em Laranjeiras, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

As multas que foram aplicadas contra comércios durante a pandemia podem ser canceladas na Serra . Isso porque a Câmara Municipal promulgou uma lei que anistia as punições praticadas contra os estabelecimentos comerciais e templos religiosos da cidade no período que vai do dia 17 de março até o fim da situação de emergência por causa do coronavírus, que ainda está em vigor na Serra.

A anistia, que entrou em vigor nessa terça-feira (26), foi promulgada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Caldeira (PRTB), porque o texto aprovado na Casa Legislativa não foi sancionado e nem vetado pelo prefeito Audifax Barcelos (Rede) dentro do prazo de 15 dias úteis estabelecido pela Lei Orgânica da Serra.

Nas primeiras semanas de pandemia, o comércio teve que ficar fechado no Espírito Santo por determinação do governo do Estado , como medida de prevenção ao coronavírus

Desde o início de maio, o funcionamento dos estabelecimentos comerciais passou a ser flexibilizado na Grande Vitória, mas foi só em setembro, quando os municípios entraram em risco baixo para a Covid-19, que as lojas tiveram autorização parar abrir sem restrição de horário

A lei que entrou em vigor na Serra é de autoria do vereador Basílio da Saúde (PSC), que é técnico de enfermagem. O texto ainda proíbe que esses comércios, incluindo aqueles que não são considerados essenciais, sejam punidos pela abertura dos estabelecimentos. Além das lojas de rua e igrejas, a anistia também vale para shoppings centers, quiosques e vendedores ambulantes.

O QUE DIZ O AUTOR DO PROJETO

Na justifica para apresentar o projeto de lei na Câmara em junho deste ano, o vereador autor do texto disse que "a saúde da população deve vir antes de qualquer outro interesse", mas que não se pode "esquecer da saúde financeira das empresas, comércios e municípios".

"Daqui a pouco, o vírus estará estabilizado, mas o caos financeiro, que já existe, vai trazer além dos falecidos os falidos (...). Não é justo com aqueles que contribuem diretamente para a saúde financeira dos municípios e Estado serem punidos arbitrariamente, sendo comparados muitas vezes a criminosos, pelo simples fato de querer trabalhar para sobreviver honestamente", argumentou o parlamentar.

O QUE DIZ A PREFEITURA