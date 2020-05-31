Serra notifica 42 lojas e multa 5 estabelecimentos neste sábado

Comércio é fechado após fiscalização na Serra Crédito: Luciney Araújo / TV Gazeta

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), a ação de fiscalização aconteceu de forma conjunta, contando com a presença da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros do Estado, Secretaria de Municipal de Defesa Social, Guarda Municipal, guarda-vidas, além de fiscais de Meio Ambiente e de Postura.

Foram desenvolvidas ações de fiscalização nos bairros: Parque Residencial Laranjeiras, Carapina Grande, Bairro de Fátima, Jardim Limoeiro, Região da Grande Jacaraípe, Manguinhos, Bicanga, Carapebus, Barcelona, Porto Canoa, Serra Dourada, Novo Porto Canoa, CIVIT II e Nova Almeida.

Ao todo, 61 estabelecimentos comerciais foram abordados e ações de orientação foram realizadas nos seis balneários do município. Um total de 57 sanções foram aplicadas, sendo 10 advertências verbais, 42 notificações e 5 multas.

"São ações integradas entre municípios e Estado. São vários atores (nas fiscalizações), todos dedicados a diminuir o número de pessoas nas ruas para a gente aumentar o distanciamento social", informou o major Maximiliano Werneck, secretário de Defesa Social da Serra, em entrevista para a TV Gazeta.

MULTA PODE CHEGAR A R$ 2 MIL

A Prefeitura da Serra afirmou que tem atuado diariamente em fiscalizações a comércios que descumprem as normas de isolamento social, inclusive no período da noite.

"As equipes também estão nas ruas orientando e multando os estabelecimentos irregulares. Em caso de reincidência no descumprimento aos decretos municipal e estadual, a multa pode chegar a R$ 2 mil. Neste sábado, houve fiscalização em Laranjeiras, Carapina Grande, Bairro de Fátima e nos balneários do município", afirmou, por nota.

A prefeitura completou que denúncias podem ser feitas para a Ouvidoria municipal nos telefones 0800 283 9780 e ( 27) 3291-2011, ou pelo porta da prefeitura, através desse link

CARIACICA FECHA 40 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

No município de Cariacica também houve fiscalização em Cariacica, na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande. Ao todo, 40 lojas que não poderiam estar abertas e foram obrigadas a fechar. Vendedores ambulantes também foram retirados do local.

"O objetivo é conscientizar e esclarecer dúvidas do Plano de Convivência. Esse mapa de prioridade (da fiscalização) é baseado na incidência de casos dos bairros e quantidade de denúncias feitas", explicou o coronel Alexandre Cerqueira, comandante do Corpo de Bombeiros, para a TV Gazeta.