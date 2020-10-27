OMS retirou em definitivo a cloroquina de testes para tratamento de Covid-19 Crédito: Julie Viken

Mais de três meses após iniciar testes com cloroquina e ivermectina em pacientes diagnosticados com Covid-19 , a Prefeitura de Vitória afirma que o estudo não está concluído. A princípio, estava previsto que um grupo de infectados seria acompanhado por 30 dias. Não foram divulgadas informações sobre a eficácia do tratamento adotado ao longo de todo esse período.

Your browser does not support the audio element. Três meses depois, estudo com cloroquina em Vitória não está concluído

No entanto, mais de três meses após a divulgação da medida, a Secretaria de Saúde da Capital informa, por nota, que a pesquisa envolvendo diversos medicamentos no tratamento precoce da Covid-19 continua em andamento, e que o monitoramento aos pacientes é contínuo, afirma.

A pesquisa vem mostrando que nenhum dos 100 pacientes monitorados que fizeram, ou fazem uso dos medicamentos de hidroxicloroquina ou cloroquina, de acordo com os critérios da Portaria Municipal n° 22/2020, apresentou qualquer evento adverso ao uso das medicações, garante. Por outro lado, não há nenhuma informação sobre a eficácia do tratamento, ou seja, não há indicadores de que o uso desses remédios contribuiu para a melhora no quadro dos pacientes.