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Pandemia

Coronavírus: ES chega a 3.817 mortes e 152.216 casos confirmados

O número de curados também cresceu, e agora passa de 140 mil. O município de Vila Velha continua liderando o ranking de infectados

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 16:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 16:46
Lacen já realizou mais de 120 mil testes da Covid-19
Já foram realizados mais de 490 mil testes da Covid-19 no Estado Crédito: Governo do Estado/Divulgação
Espírito Santo registrou mais 18 mortes provocadas pelo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 3.817 o número de óbitos até o momento em território capixaba. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste terça-feira (27). A ferramenta mostra ainda que 944 pessoas tiveram confirmação da doença desde segunda (26), totalizando 152.216 testes positivos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente, com 22.188 registros da doença desde o início da pandemia, seguido por Vitória (19.438), Serra (19.283) e Cariacica (13.812). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.810 moradores infectados.
Ao todo, 140.596 pacientes já se curaram da doença, sendo 893 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade no Estado é de 2,5% e, até agora, 493.001 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Espírito Santo.

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