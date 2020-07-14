  • OMS não recomenda hidroxicloroquina para pacientes da Covid-19, diz Opas
Saúde

OMS não recomenda hidroxicloroquina para pacientes da Covid-19, diz Opas

O gerente de Incidentes para a doença da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) lembrou que não existe tratamento comprovado e validado
Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 14:45

OMS retirou em definitivo a cloroquina dos testes para tratamento de Covid-19 Crédito: jcomp/ Freepik
Gerente de Incidentes para a covid-19 da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Sylvain Aldighieri lembrou nesta terça-feira (14) que a Organização Mundial de Saúde (OMS) suspendeu o tratamento com a hidroxicloroquina em seus testes, após não ver benefícios no uso do medicamento. "Portanto, a OMS não recomenda o uso da hidroxicloroquina para pacientes da covid-19", comentou a autoridade da Opas, braço regional da OMS
"Não existe até agora tratamento comprovado e validado para a covid-19", afirmou Aldiguieri, durante entrevista coletiva da entidade.
Ele lembrou que a OMS e a Opas tampouco recomendam o uso da ivermectina para a doença.
Aldiguieri disse que há mais de 200 moléculas ou combinações de moléculas em testes atualmente.
Segundo ele, a recomendação da Opas é que sempre sejam feitos ensaios clínicos e que os resultados sejam publicados, com uma metodologia comprovada, nessa busca por medicamentos eficazes contra o novo coronavírus.

