Para a rede municipal de Vila Velha, a rematrícula dos alunos será on-line Crédito: Fabricio Lima/ PMVV

Your browser does not support the audio element. Veja como fazer pré-matrícula para as creches da Grande Vitória

A pandemia do novo coronavírus provocou a suspensão das aulas nas escolas de educação infantil e de ensino fundamental, administradas pelas prefeituras por quase sete meses. Mesmo com autorização do governo do Estado para retomar as atividades presenciais, a maioria dos municípios capixabas optou por manter apenas o ensino remoto em 2020. Mas agora, com a proximidade do final do ano letivo, as redes iniciam o processo de matrícula e rematrícula para 2021.

VEJA COMO FAZER

VITÓRIA

A Secretaria de Educação de Vitória informa que o cadastro para vagas na rede municipal de ensino acontece durante todo o ano letivo. Por nota, a administração municipal informou que os períodos de rematrícula e de matrículas novas serão divulgados em breve, assim como o quantitativo de vagas.

DOCUMENTOS

Documento de identificação do estudante;

CPF do pai, mãe ou responsável legal;

Comprovante de residência;

Comprovante de escolaridade, através de histórico escolar ou de declaração escolar, a partir do 2º ano do ensino fundamental;

Declaração de situação vacinal atualizada;

Laudo médico para os/as estudantes com deficiência(s) e/ou Transtornos Globais do Desenvolvimento.



CARIACICA

Os alunos matriculados na rede municipal de ensino de Cariacica já garantem a rematrícula para 2021. Já para aqueles que pretendem ingressar na rede em 2021, o processo de matrícula será on-line, a partir de janeiro de 2021. Em novembro serão divulgadas as datas oficiais para matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2021. Não é necessário fazer um pré-cadastro.

Cariacica oferece turmas de educação infantil para crianças de um a cinco anos. Por nota, a prefeitura informou que, devido à pandemia, no momento, as matrículas estão atendendo a faixa etária obrigatória por lei, que contempla crianças a partir de quatro anos completos até 31 de março de 2020. Atualmente, há 12,2 mil alunos matriculados na rede.

Atualmente, estão disponíveis 730 vagas na educação infantil. Sobre as novas vagas, a Secretaria Municipal da Educação informa que se adapta ao atendimento das demandas, à medida que as solicitações por vaga acontecem. Além disso, acrescenta que haverá entrega de seis novos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), gerando 1.600 novas vagas, informa a assessoria, em nota.

QUANDO MATRICULAR

Para os alunos que atendem a obrigatoriedade da (a partir de quatro anos completos até 31 de março de 2020), a matrícula é feita por e-mail. A solicitação deve ser enviada para [email protected]

O pai ou responsável deve enviar nome completo, data de nascimento, endereço atualizado, telefone e nome do responsável. Não é preciso ir às escolas. A unidade de ensino vai ligar e agendar um horário para a pessoa fazer a matrícula.

DOCUMENTOS

Certidão de nascimento da criança;

Carteira de vacinação atualizada e a declaração de situação vacinal da criança emitida pelos serviços públicos e privados de vacinação; Cartão do teste do pezinho (a fim de identificar casos de anemia falciforme e, assim, garantir o cardápio específico); Comprovante atual de residência, ou um dos referidos documentos (IPTU, contrato de locação ou recibo de imóvel, conta de energia elétrica ou água, no nome dos pais ou responsável pela criança).



VILA VELHA

A Secretaria de Educação de Vila Velha informa que, para novas vagas, os pais ou responsáveis têm de comparecer à unidade de ensino mais próxima de sua residência para realizar o cadastro da criança.

As novas matrículas para 2021 começam no dia 10 de janeiro para o ensino fundamental e, no dia seguinte, para a educação infantil. O procedimento fica aberto durante todo o ano.

Somente no caso das rematrículas, a prefeitura passou a utilizar um sistema on-line. Os interessados devem acessar o link https://forms.gle/nxvKCgqwZ65K6q5U8 , e preencher as informações até o dia 30 de novembro para garantir a vaga do estudante. Quem não tiver acesso à internet, deve comparecer à unidade de ensino, em dia e horário agendados pela escola em que o aluno estuda.

DOCUMENTOS

Certidão de nascimento ou de casamento;

Cartão de vacina;

Declaração de caderneta de vacinação atualizada para alunos que possuem até 18 anos;

Número do cartão do SUS;

Número do NIS do aluno, caso a família seja beneficiária de recursos financeiros (bolsa família e outros);

Comprovante de escolaridade, por meio de histórico escolar ou declaração escolar;

Comprovante original de residência atualizado, (últimos três meses), através do IPTU, da fatura de energia, de água, de telefone, de contrato de locação ou outros documentos que o comprovem;

Laudo médico para os alunos com deficiência, transtorno globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;

Os alunos oriundos da educação infantil deverão apresentar também o encaminhamento de matrícula.



Para receber os alunos em 2021, escolas de Vitória já estão sendo preparadas com orientações para prevenção à Covid-19 Crédito: Alan Costa / Divulgação PMV

SERRA

Serra atende a educação infantil (crianças de 1 a 5 anos), o ensino fundamental (6 a 14 anos) e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) para alunos a partir dos 15 anos que não puderam completar os estudos durante o período regular.

Os pais e responsáveis interessados em matricular seus filhos nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) do município já podem procurar as unidades de ensino mais próximas de suas residências, das 8 às 17 horas, para realizar o cadastro de reserva de 2021. As vagas são destinadas a crianças de 1 a 5 anos de idade.

A gerente de Educação Infantil da Serra, Luciana Paneto, explica que é importante os responsáveis fazerem o cadastro no CMEI de interesse o quanto antes. À medida que vão surgindo vagas, a direção entra em contato com quem está em primeiro na lista de cadastro. A chamada é por ordem de inscrição."

Luciana informa que, primeiramente, são feitas as rematrículas dos estudantes que pertencem à rede de ensino, depois são abertas as vagas para as novas matrículas. Quem já está matriculado em algum CMEI da Serra, não precisa procurar a unidade de ensino novamente para fazer cadastro, pois a vaga já está garantida para 2021, completa.

QUANDO MATRICULAR

Novas matrículas para os alunos do ensino fundamental que chegam à Serra de outras redes de ensino serão feitas a partir do dia 26 de janeiro de 2021. Já para estudantes da educação infantil, o processo ocorre de 1º a 11 de dezembro, para os grupos IV e V.

Para as crianças de creche (grupos I, II e III) serão de 14 a 23 de dezembro. O cadastro de reserva da educação infantil encontra-se aberto, e o responsável já pode procurar a escola mais próxima de sua residência para efetivar a inscrição. É preciso apresentar comprovante de residência e certidão de nascimento.

DOCUMENTOS