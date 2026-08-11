Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 11/08/2026

A carta “3 de Espadas” aponta para a necessidade de lidar com uma decepção ou sentimento que ainda incomoda. No amor, uma conversa sincera poderá ajudar a curar feridas e esclarecer ressentimentos. Na carreira, uma frustração servirá como aprendizado para decisões futuras. Sua saúde pedirá cuidado com o estresse e a sobrecarga emocional. Entre amigos, permita-se receber apoio de quem demonstra carinho e não tenha medo de falar sobre o que sente.