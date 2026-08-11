Trump foi colocado escondido em caminhão para trocar de avião por ameaça do Irã, segundo relatos

Trump embarcou no Air Force One (avião oficial usado pelo presidente americano) diante das câmeras de televisão, mas depois foi levado discretamente, em um caminhão de serviço de bordo do aeroporto, até uma aeronave militar, sem que jornalistas e alguns funcionários da Casa Branca que estavam a bordo do Air Force One soubessem da mudança, segundo o jornal americano Washington Post.