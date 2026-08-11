Dia do Advogado: a história do alemão enterrado na Faculdade de Direito da USP que fundou uma sociedade secreta

Com seu conhecimento e sua personalidade, cativou os alunos, de modo que, três meses depois, quando os estudantes se preparavam para ir a São Paulo prestar os exames do então curso anexo à Faculdade de Direito, "alguém observou que, dessa maneira, iam perder o professor", diz Schmidt. "Depois de cada um deles conversar com os pais, chegaram a uma conclusão: levar consigo o mestre."