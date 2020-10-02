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Pnad Covid: 14,7% dos estudantes não tiveram atividades na 2ª semana de setembro

O número de pessoas rigorosamente isoladas como medida de contenção da pandemia de Covid-19 caiu em cerca de 2 milhões da primeira para a segunda semana de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 11:19

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 11:19

escolas
Cerca de 14,7% dos 46,2 milhões de estudantes que frequentavam escolas ou universidades no país não tiveram atividades escolares Crédito: Pixabay
Na segunda semana de setembro, 14,7% dos 46,2 milhões de estudantes que frequentavam escolas ou universidades no país não tiveram atividades escolares. Isso equivale a um contingente de 6,8 milhões de alunos. O resultado representa uma ligeira melhora em relação à semana anterior, quando 7,3 milhões de estudantes não tiveram aulas.
Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid (Pnad Covid-19) semanal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Entre os 39 milhões de estudantes que tiveram atividades escolares na segunda semana de setembro, 25,5 milhões (65,4%) tiveram atividades em cinco dias da semana.

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ISOLAMENTO

O número de pessoas rigorosamente isoladas como medida de contenção da pandemia de Covid-19 caiu em cerca de 2 milhões da primeira para a segunda semana de setembro, para 35,3 milhões, revela a pesquisa do IBGE.
Um total de 85,6 milhões de pessoas ficaram em casa ou só saíram por necessidade básica na semana de 6 a 12 de setembro, o equivalente a 40,5% da população. Esse contingente caiu em relação ao da semana anterior, de 86,4 milhões de brasileiros.
De acordo com o IBGE, o contingente dos que afirmaram ter reduzido o contato, mas continuaram saindo ou recebendo visitas aumentou em 2,6 milhões. São 83,3 milhões de pessoas adotando esse comportamento mais flexível quanto ao distanciamento social.
"O porcentual de pessoas que informaram ter ficado rigorosamente em casa caiu significativamente, de 17,7% para 16,7%, enquanto aumentou o porcentual daquelas que reduziram o contato mas continuaram saindo para trabalhar ou recebendo visitas", destaca a coordenadora da pesquisa, Maria Lucia Vieira.
A Pnad Covid estimou em 6,1 milhões o número de pessoas que não fizeram qualquer tipo de restrição de contato, contra 5,9 milhões na primeira semana do mês. O dado é considerado estável pelo IBGE.

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