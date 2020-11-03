Queda nas mortes não significa diminuição da Covid no ES, diz médica

A grande diferença entre os dados que utilizamos aqui no Estado, enquanto Secretaria Estadual de Saúde, e os dados que são publicados diariamente no Jornal Nacional é que lá é uma média diária, já aqui uma média dos 7 ou 14 últimos dias. Consideramos aqui no Estado essa dinâmica das duas últimas semanas, e não apenas de um dia. Se o Estado passa dias sem aumentar o número de caso, mas de um dia para o outro aumenta, no Jornal nacional, por exemplo, vai aparecer em vermelho, em termo de crescimento da pandemia. É a mesma coisa para o número de óbitos. O mapa de risco do Jornal Nacional considera apenas os casos novos e óbitos. O do Estado engloba uma matriz mais complicada e que considera muitos fatores, entre eles dinâmica da população, a quantidade de casos novos, número de internações, leitos disponíveis. Esse conjunto de coisas faz com que o município mude de cor ou não no mapa.