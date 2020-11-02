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ES chega a 3.863 mortes e 156.681 casos confirmados de coronavírus

Painel Covid-19 atualizado na tarde desta segunda-feira (2) registrou mais um óbito e 663 diagnósticos positivos, só nas últimas 24 horas

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 17:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2020 às 17:45
Pedestres usando máscaras contra o coronavírus no Centro de Vila Velha
Usar a máscara sempre que sair de casa é uma das medidas mais eficazes para bloquear a transmissão do novo coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
Espírito Santo já tem 156.681 casos confirmados do novo coronavírus e 3.863 mortes causadas em decorrência dele. Os dados foram retirados do Painel Covid-19, após atualização na tarde desta segunda-feira (2). Somente nas últimas 24 horas, foram divulgados mais 663 infecções e um óbito.
A cidade mais infectada da doença continua sendo Vila Velha, com 23.063 registros. Em seguida, estão Vitória (20.105), Serra (19.926), Cariacica (14.278) e Linhares (7.689). Se considerada a quantidade de vidas perdidas, há mudança na ordem dos municípios mais afetados. Sendo eles: Vila Velha (548), Serra (540), Cariacica (487), Vitória (452) e Cachoeiro de Itapemirim (187).

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Entre os dez bairros mais infectados do Estado, apenas um não pertence à Grande Vitória: Interlagos, que fica em Linhares e aparece na 10ª posição. Essa lista é puxada por Jardim Camburi, Praia da Costa, Jardim da Penha, Praia de Itaparica, Itapuã, Praia do Canto, Colina de Laranjeiras, Mata da Praia e Coqueiral de Itaparica, nesta ordem.
Além dos casos confirmados, outros 126.423 ainda são considerados suspeitos pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A parte boa é que o número de capixabas curados subiu para 144.540, sendo 1.170 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se manteve em 2,5%, e mais de 512 mil testes já foram realizados no Estado.

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