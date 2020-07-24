Taxa de ocupação em hospitais vai determinar abertura de leitos no ES

A taxa de ocupação de leitos de UTI, destinados ao tratamento de pacientes com o novo coronavírus chegou a 72,02% Crédito: Giovani Pagotto/Governo-ES

Caso esse índice fique abaixo de 70%, a Secretaria da Saúde (Sesa) irá reverter os leitos que foram destinados à Covid-19 nos últimos meses para que também possam atender pacientes que apresentem outras comorbidades.

De acordo com o secretario estadual da Saúde, Nésio Fernandes, durante entrevista de imprensa online na tarde desta sexta-feira (24), a taxa da ocupação dos leitos hospitalares, em especial os de UTI está abaixo de 80%, mas ainda não chegou aos 60%.

Por isso, ainda não é possível ter segurança para reverter um perfil completo dos hospitais que são referências para o tratamento da Covid-19 para uma oferta de leitos hospitalares destinados à outras especialidades.

"No momento em que a ocupação geral do Estado ficar abaixo de 70%, iniciaremos pelo Hospital Dório Silva a reversão parcial dos leitos que foram destinados à Covid para atender pacientes que apresentem outras condições de saúde. Sempre usaremos esse indicador como base", afirmou.

O secretário completou que, a medida que a ocupação for reduzida de maneira sustentada, somente uma nova onda de contaminação pelo coronavírus poderá pressionar os serviços hospitalares. Neste caso, sempre que a ocupação chegar a 80%, a Sesa irá ampliar a oferta de leitos. "Vamos ajustando o tamanho da rede hospitalar de acordo com o comportamento da epidemia".

REDE PRIVADA

A Secretaria de Saúde (Sesa) também vai reavaliar a compra de leitos em hospitais privados a partir de agosto.