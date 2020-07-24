Covid-19: taxa de ocupação de leitos de UTI no ES vai para  72,02%

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados ao tratamento de pacientes com coronavírus no Espírito Santo voltou a apresentar queda. Nesta sexta-feira (24) o percentual de ocupação é de 72,02%. No dia anterior, quinta-feira (23), o registro havia sido um pouco maior, 73,30%.

Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) que apontou que dos 704 leitos de UTI disponibilizados no Estado, 507 estão em uso.

As enfermarias também apresentaram uma ligeira queda, chegando ao índice de 62,40% de ocupação. São 774 leitos existentes, dos quais 483 estão sendo utilizados. Na soma de enfermarias e UTIs, o Espírito Santo possui 1.478 leitos e 990 estão ocupados(66,98%).

DADOS POR REGIÃO

Na análise por regiões, o Painel Covid-19 apontou que a Região Norte possui a taxa mais alta do Estado, com 79,49% dos leitos de UTIs ocupados. São 78 vagas, sendo que 62 estão com pacientes. Em seguida está a Região Sul, que tem 71 dos 95 leitos de UTI ocupados (74,74%).

Já na Região Metropolitana o percentual de ocupação está abaixo da taxa geral, registrando percentual de 71,05%, com 346 leitos ocupados dos 487 existentes. A Região Central está com taxa de 63,64% de ocupação nas UTIs, a menor do Estado. São 44 leitos à disposição da população e 28 estão atendendo aos pacientes.