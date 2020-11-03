ES chega a 3.876 mortes e passa de 157 mil casos de Covid

O Espírito Santo registrou mais 13 óbitos nesta terça-feira (3), elevando para 3.876 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 157.750 casos confirmados da doença, 1.069 apenas nas últimas 24 horas. Os números superam os indicadores da véspera, quando houve o registro de apenas um óbito e 663 infectados.
A cidade com mais moradores infectados pela doença continua sendo Vila Velha, com 23.243 registros. Em seguida, estão Vitória (20.271), Serra (20.045) e Cariacica (14.382). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 2.935 pessoas contaminadas.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 145.369. Desses, 829 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2,5%, e mais de 516 mil testes já foram realizados no Estado.