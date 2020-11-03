ES chega a 3.876 mortes e passa de 157 mil casos de Covid

Mais de 516 mil testes de Covid-19 já foram realizados pelo Laboratório Central do Espírito Santo

A quantidade de curados também subiu, chegando a 145.369. Desses, 829 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2,5%, e mais de 516 mil testes já foram realizados no Estado.