Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luta contra o novo coronavírus

Americana ou chinesa: veja qual vacina deve ficar pronta primeiro

No mundo, mais de 200 imunizantes estão sendo desenvolvidos, e três entraram na fase final. No Brasil, divergências políticas podem dificultar acesso da população
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 22:13

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 22:13

Pandemia do novo coronavírus: vacina vira disputa política
Pandemia do novo coronavírus: vacina vira disputa política Crédito: Fernando Zhiminaicela/Pixabay
Dentre dez vacinas contra o novo coronavírus, cujo desenvolvimento  está mais avançado, três se destacam com chances maiores de estarem disponíveis já no próximo ano. São elas: a chinesa CoronaVac, a AstraZeneca e a americana Pfizer. Mas o acesso a elas passa pelo desafio de superar a polarização política para chegar à população, como pondera a epidemiologista Ethel Maciel.
A pós-doutora em Epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espírito santo (Ufes) explica que a CoronaVac é a que está mais avançada e com mais chances de chegar rapidamente ao mercado. Porém, é também a que enfrenta mais resistência por parte do governo federal. Já há até negociações diretas,  com governadores e secretários de Saúde do País cogitando a possibilidade de se unirem em um consórcio para financiar e distribuir a CoronaVac, assim que houver aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).  É a alternativa diante da possibilidade de o presidente Jair Bolsonaro ignorar a vacina contra a Covid-19.
Em São Paulo, o governador João Doria (PSDB) anunciou que as primeiras 120 mil doses da Coronavac chegarão no dia 20 de novembro ao estado paulista. E que, até o dia 30 de dezembro, é esperado um total de 6 milhões de doses do imunizante utilizado contra o novo coronavírus. Mas a aplicação das doses dependerá da aprovação Anvisa. 
Uma briga política que pode impedir o acesso ao imunizante, que passará a ser produzida pelo paulista Instituto Butantan. Outros países da América do Sul já manifestaram vontade em comprar a produção, caso não haja interesse nacional. O que será muito ruim, a vacina ser produzida no Brasil e seguir para outro país, observa Ethel.
Nesta segunda-feira (9) à noite, poucas horas depois do anúncio do Dória, a Anvisa determinou a interrupção dos estudos clínicos da Coronavac, informando sobre efeito adverso. O Instituto Butantan declarou ter sido surpreendido com a decisão da agência federal, e que vai apurar com detalhes o que ocorreu.

Veja Também

SP festeja sucesso de vacina da Pfizer e fala em Coronavac "adiantada"

Anvisa autoriza a importação de 6 milhões de doses da vacina Coronavac

Vacinação contra o novo coronavírus deve ser obrigatória

Outro problema, destaca a epidemiologista, é a possibilidade de os Estados começarem a fechar acordos separadamente para a compra da vacina. Não é bom que haja acordos para que as vacinas sigam para alguns lugares específicos, acordos que não entrariam via programa nacional de imunização. É uma situação ruim para a estratégia dentro de uma pandemia, argumenta.
A segunda vacina cujo desenvolvimento está mais avançado é a AstraZeneca, que informou uma possibilidade de produção até abril do próximo ano de  40 milhões de doses, e até o final de 2021, de outras 60 milhões. Com ela, daria para vacinar em torno de 50 milhões de pessoas, considerando as duas doses necessárias. Estudos da fase 3 estão sendo finalizados, mas a Fiocruz teria capacidade de ter esta produção, relata Ethel.
E há ainda a vacina americana da Pfizer, cujo laboratório também anunciou a entrada na fase final e que seu imunizante tem 90% de eficácia. A empresa tem um acordo com o governo americano para as primeiras 100 milhões de doses, que devem ficar prontas até o final deste ano, mas já adiantou que sua produção poderá chegar a 1,3 bilhão de doses até o final de 2021.
Mas aqui, novamente, entra o desafio político. Em entrevista para a Revista Veja, Carlos Murillo, CEO da Pfizer Brasil, informou que foi feita uma proposta para o governo brasileiro de venda de doses, mas não houve acordo. Nós nunca recebemos uma resposta formal do governo brasileiro, nem pelo sim nem pelo não, disse à revista, informando ainda que foi enviada uma carta ao presidente Jair Bolsonaro, mas não houve resposta. E o prazo dado ao Brasil já venceu.
Laboratório que pesquisa e desenvolve a vacina contra o coronavírus
A vacina desenvolvida pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford é testada no Brasil Crédito: Divulgação/Universidade de Oxford
O Espírito Santo é um dos estados que está negociando a compra da vacina, diretamente, com o laboratório americano. Em nota, no último mês de outubro, a Pfizer Brasil informou: "A Pfizer está em conversas com diversos Estados, incluindo o Espírito Santo, para avaliar possíveis parcerias para um futuro fornecimento de sua vacina contra a Covid-19, a depender da aprovação regulatória da mesma".

OUTROS DESAFIOS

No final, como a quantidade de doses a ser produzida e vendida por cada laboratório, individualmente, não será suficiente para toda a população,  é provável que uma das estratégias seja utilizar uma combinação de várias vacinas para a imunização no país, observa Ethel. É possível que se tenha que fazer combinações de vacinas por Estados, o que já é feito hoje com outras imunizações e não seria problema. É um tempo curto para produzir muitas doses, destaca.
Outra dificuldade será a distribuição das vacinas pelo país. Embora o programa de imunização já tenha a experiência, é preciso superar novos desafios. Um deles vem do fato de que uma das vacinas, a da Pfizer, precisa de uma refrigeração superior a 60 graus negativos. Vamos precisar de equipamentos mais potentes que hoje estão presentes, em sua maioria, nos laboratórios centrais. Mas não é a realidade nos pontos mais distantes dos municípios, constata Ethel.
E há ainda circunstâncias, como a que ocorreu com o Amapá, que ficou por um longo período sem energia. É preciso que haja um olhar para esta rede de frios, saber se possuem equipamentos adequados até para suportar uma situação como a do Amapá, observa.

Veja Também

Vacina contra a Covid: governo do ES avalia parceria com laboratório americano

Anvisa autoriza importação de insumo para 40 milhões de doses da Coronavac

Governadores já cogitam consórcio para ter Coronavac

Em sua entrevista para a Revista Veja, o CEO da Pizer no Brasil informa que o laboratório está trabalhando também na produção de uma embalagem para a vacina. Uma caixa especial que a manteria na temperatura adequada por 15 dias. Após esse período, é possível trocar apenas o gelo seco dessa embalagem e o armazenamento está garantido por mais 15 dias. A embalagem permitiria fazer essa manobra três vezes.
O executivo diz ainda que a vacina tem estabilidade de pelo menos 5 dias em condições normais de refrigeração, disponível no Brasil graças ao Programa Nacional de Vacinação.

COMO SÃO AS VACINAS QUE PODEM CHEGAR MAIS RÁPIDO AO MERCADO

1 - CORONAVAC - Desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac Biotech, ela também será produzida pelo Instituto Butantan, de São Paulo. Segundo a epidemiologista Ethel Maciel, dentre as três vacinas, ela é considerada a mais conservadora por adotar uma tecnologia que já é utilizada em todas as outras. Usa a técnica de vírus atenuado, presente em imunizantes conhecidos, como a da febre amarela, da rubéola, dentre outras. Ethel lembra que o Butantan, que já produz hoje 70% das vacinas do programa nacional de imunização, incumbiu-se da produção da CoronaVac ao assumir a transferência de tecnologia.
2 - PFIZER - Desenvolvida em conjunto com a alemã BioNTech, ela é considerada a mais tecnológica de todas as vacinas no mercado, ao utilizar uma técnica inédita nas imunizações, baseada em RNA. Em contato com o nosso organismo, ela vai estimular produção de proteínas que vão ajudar na luta contra a Covid-19, explica Ethel. Uma vacina que há dez anos não seria possível fazer. É uma biotecnologia, desenvolvida nos últimos anos e que permitiram vários avanços, incluindo o desenvolvimento deste tipo de vacina, relata. Outra conquista, lembra Ethel, é que a sua nova tecnologia permitirá a descoberta de outras vacinas, contra outras doenças que ainda não contam com imunização, como o HIV, e que não foi possível até agora com a tecnologia mais conservadora. Na ciência, já estamos acostumados com isto: pesquisa para uma coisa e o conhecimento é utilizado para outra doença. Acredito que esta nova tecnologia vai abrir um novo horizonte contra outras doenças, observa.
3 - ASTRAZENECA - Desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a multinacional farmacêutica. No Brasil, a Fiocruz assinou o acordo para obter a transferência de tecnologia. Ela utiliza o chamado vetor viral, um adenovírus, que, de uma forma simplificada, apresenta para o sistema imunológico o coronavírus, para que este possa dar  uma resposta para combater a doença. Segundo Ethel, é uma técnica nova, que já vinha sendo estudada para outras patologias.
De nenhuma das vacinas foi apresentado os resultados finais da fase 3 de testes. Só temos os anúncios, como o da Pfizer, informando quais os resultados e que estão enviando para análise do FDA (a Anvisa americana). Precisamos aguardar os resultados serem entregues e publicados para termos mais elementos, explica Ethel.
Ao todo, segundo a epidemiologista, mais de 200 vacinas estão sendo desenvolvidas no mundo. Dez estão em fase mais acelerada. Além das três citadas, há ainda a vacina russa chamada de Sputnik V e está em desenvolvimento pelo Instituto de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya. Ela utiliza a tecnologia de vetor viral, em que outro tipo de vírus é modificado e utilizado para transportar informações genéticas do novo coronavírus. Esta vacina ainda passa pela finalização da fase 2 de testes.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Vacinação contra o novo coronavírus deve ser obrigatória

O que falta para a vacina contra o coronavírus ser aprovada no Brasil?

Coronavírus: ES se prepara para começar a vacinar população em janeiro

Rússia anuncia produção de primeiro lote de vacina contra o coronavírus

Coronavírus: tomar mais de uma vacina não significa maior proteção

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da jornada 6x1: os argumentos de que é contra e quem é a favor
Imagem BBC Brasil
Por que o FMI prevê que Brasil crescerá mais por causa da guerra no Irã
Imagem de destaque
Colisão entre veículos de prefeituras do ES mata motorista e deixa pacientes feridos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados