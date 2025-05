Saúde

'Dia D': mutirão de vacinação contra gripe será sábado (10) em todo o ES

"Dia D" de vacinação contra a gripe acontece neste sábado (10) em todo o Espírito Santo. A ação busca ampliar a cobertura vacinal, especialmente entre crianças, idosos e gestantes

Os municípios capixabas vão realizar neste sábado (10), o "Dia D" de mobilização da vacinação contra a gripe. A ação, segundo a Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ) faz parte de uma estratégia nacional para aumentar a adesão à campanha de imunização contra a Influenza, especialmente entre os grupos prioritários com meta de cobertura vacinal de 90%. >

A iniciativa acontece simultaneamente em diversas cidades do Brasil. Ainda conforme a Sesa, o objetivo é facilitar o acesso de quem ainda não conseguiu comparecer aos postos de vacinação durante a semana.>

Desde o início da vacinação, em 7 de abril, até a última quarta-feira (7), foram aplicadas 356.542 doses de gripe no Espírito Santo . Desse total, 249.742 doses foram destinadas aos grupos com meta específica, alcançando uma cobertura de 23,4%, segundo o sistema Vacina e Confia. >

Estratégia

A partir deste ano, a vacina contra a Influenza deixou de ser ofertada apenas em campanhas e passou a integrar o Calendário Nacional de Vacinação. Com isso, deve ser administrada na rotina de crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos com 60 anos ou mais e gestantes. Estes são os grupos com meta de 90% de cobertura vacinal.>