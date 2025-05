Inspiração

Filha segue a mãe na carreira de policial penal no ES: "Motivo de orgulho"

No mês em que se comemora o Dia das Mães, a história de Ivone e Ingrid Possatti celebra o amor, a inspiração e a continuidade de uma missão em família

Bruno Nézio Reporter / [email protected]

Publicado em 8 de maio de 2025 às 18:16

Filha segue os passos da mãe e também trabalha como policial penal Crédito: Divulgação | Sejus

Tal mãe, tal filha: inspirada no exemplo dentro da própria casa, Ingrid Oliveira Possatti decidiu seguir a mesma carreira da mãe, Ivone de Oliveira Possatti, e hoje as duas compartilham não apenas o laço familiar, mas também a mesma farda. Em um mês marcado pelo Dia das Mães, a trajetória das duas ganha um simbolismo especial: mãe e filha atuam como policiais penais no Espírito Santo, em diferentes unidades do sistema prisional capixaba, unindo amor, admiração e vocação no mesmo caminho profissional. >

Ivone ingressou na Polícia Penal em 2014 e atualmente trabalha no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, Noroeste do Estado. Já Ingrid foi aprovada no último concurso para o cargo e iniciou as atividades operacionais em abril deste ano, passando pela Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (Paes) e, mais recentemente, pelo Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC).>

Para Ivone, a escolha da filha representa mais que uma continuidade profissional — é uma confirmação da importância da missão que abraçou há mais de uma década. >

“Ver minha filha ingressando na mesma carreira é algo que me enche de emoção e orgulho. Acho que convivendo diariamente comigo ela acabou se identificando com a profissão, mas a escolha foi totalmente dela, o que torna essa conquista ainda mais significativa para mim. É uma sensação indescritível. Além disso, tenho duas filhas e todas as duas escolheram ser policiais e se casaram com policiais”, destacou a policial penal em uma nota compartilhada pela Secretaria de Justiça do Estado.>

>

Ingrid afirma que o comprometimento da mãe com o trabalho sempre foi uma inspiração.>

"É motivo de orgulho. Sempre a admirei como mãe e profissional, e, hoje, seguir a mesma carreira que ela me traz um sentimento de realização" Ingrid Oliveira Possatti Policial penal

A mãe reforça o sentimento de felicidade ao ver a filha ingressar na Polícia Penal: “Só me enche de orgulho ver minha filha seguindo esse caminho com responsabilidade e amor pelo que faz. É uma das maiores alegrias que posso ter como mãe e como profissional”.>

