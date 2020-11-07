ES tem 3.919 mortes e ultrapassa os 161 mil casos do novo coronavírus

O número de óbitos por coronavírus no Espírito Santo continua crescendo. Neste sábado (7) foram registradas mais nove mortes em decorrência desse vírus, elevando para 3.919 o total de perdas provocadas pelo novo coronavírus. De acordo com a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 161.208 casos confirmados da doença, sendo que 318 apenas nas últimas 24 horas.
O município de Vila Velha, com 23.781 registros, mantém-se na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela Covid-19. Em seguida, estão Vitória (20.870), Serra (20.583) e Cariacica (14.670).
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também continua no topo do ranking, com 3.038 pessoas contaminadas.
A quantidade de curados também aumentou, chegando a 149.011. Desse total, 535 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 está em 2,4%, e mais de 535 mil testes já foram realizados no Estado.