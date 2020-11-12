Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Decisão

Supermercado no ES é condenado por não permitir teste de Covid em empregados

Empresa terá que pagar  R$ 50 mil em danos morais coletivos por manter empregados contaminados pelo coronavírus  trabalhando normalmente, sem proteção, além de impedir que os órgãos de saúde realizassem testes

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 17:51
Supermercado
Supermercado: condenação da Justiça do Trabalho Crédito: Pixabay
Um supermercado de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi condenado a pagar R$ 50 mil em danos morais coletivos por não permitir a testagem dos seus empregados e, assim, dificultar o trabalho da Vigilância Sanitária e Epidemiológica do município na prevenção da Covid-19. A ação havia sido proposta pelo Ministério Público Estadual (MPES) e pelo Ministério Público do Trabalho no Estado (MPT-ES).
A decisão foi publicada na terça-feira (10) pelo juiz do Trabalho Geovany Cardoso Jeveaux, da 2ª Vara do Trabalho de Cachoeiro. Segundo a ação ajuizada em junho, o proprietário do Supermercado Rodrigues, Luiz Rangel Rodrigues, mantinha empregados contaminados pelo vírus SarsCoV-2, causador da doença Covid-19, trabalhando normalmente, sem proteção respiratória, além de impedir que os órgãos de saúde realizem testes nos empregados.
De acordo com a sentença, "trata-se de prática que malferiu o sentimento de auto estima, porque, em um primeiro e mais importante momento (o da fiscalização preventiva), deixou os trabalhadores desprotegidos das regras de segurança do trabalho e causou risco a suas famílias".
O juiz também apontou que o réu desafiou as autoridades de vigilância epidemiológica "com negacionismo irracional sobre a doença e que "tal situação tornou precária a segurança e a higiene dos trabalhadores que se engajaram no estabelecimento".
Consta nos autos do processo, ainda, que a esposa do proprietário do supermercado e ele estavam contaminados por Covid-19 e o casal se recusou ao isolamento social e a usar máscaras.

Veja Também

Trabalhador do grupo de risco ou com Covid vai à Justiça após demissão

Técnica de enfermagem é recontratada após demissão devido à Covid no ES

Empresária pagará R$ 250 mil em máscaras por crime tributário no ES

Conforme documento da Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (Semus), a equipe de monitoramento da Covid-19 da Vigilância Epidemiológica procedeu às orientações e às devidas medidas sanitárias, no entanto, o senhor Luiz Rangel Rodrigues e sua esposa não estavam cumprindo o isolamento social e cumprindo com suas atividades laborais, informou.
A ação também envolvia a loja de roupas infantis da esposa do réu. No entanto, o juízo julgou improcedente o pedido em face da proprietária do estabelecimento.
Além disso, a sentença condenou as empresas LR Rodrigues Supermercados LTDA (Supermercado Rodrigues) e o Supermercado Monte Cristo Alimentos Eireli pela prática de fraude bilateral na sobreposição das sociedades e por não adoção de boas práticas comerciais e trabalhistas.

Veja Também

Empresas podem ler conversas de funcionários no WhatsApp Web

Retomada do emprego no ES exclui mulheres em 85% das vagas

Transcol demite fiscal por justa causa após ato racista contra motorista

A indenização por dano moral coletivo a ser paga será destinada a entidades públicas e privadas sem fins lucrativos, também situadas na área de abrangência da Procuradoria do Trabalho em Cachoeiro de Itapemirim, a serem indicadas pelo MPT e homologadas por esse juízo por ocasião de eventual execução.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o supermercado e aguarda retorno.
* Com informações do MPT-ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Heliponto da Rodoviária de Vitória
Heliponto da Rodoviária de Vitória é reativado para pousos noturnos do Notaer
Imagem de destaque
Por que o Spotify não tem um botão para filtrar música feita por IA
Imagem BBC Brasil
Por que a Anvisa proibiu agora o clobutinol, xarope banido em outros países

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados