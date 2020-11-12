Supermercado no ES é condenado por não permitir teste de Covid em empregados

Supermercado: condenação da Justiça do Trabalho Crédito: Pixabay

A decisão foi publicada na terça-feira (10) pelo juiz do Trabalho Geovany Cardoso Jeveaux, da 2ª Vara do Trabalho de Cachoeiro. Segundo a ação ajuizada em junho, o proprietário do Supermercado Rodrigues, Luiz Rangel Rodrigues, mantinha empregados contaminados pelo vírus SarsCoV-2, causador da doença Covid-19, trabalhando normalmente, sem proteção respiratória, além de impedir que os órgãos de saúde realizem testes nos empregados.

De acordo com a sentença, "trata-se de prática que malferiu o sentimento de auto estima, porque, em um primeiro e mais importante momento (o da fiscalização preventiva), deixou os trabalhadores desprotegidos das regras de segurança do trabalho e causou risco a suas famílias".

O juiz também apontou que o réu desafiou as autoridades de vigilância epidemiológica "com negacionismo irracional sobre a doença e que "tal situação tornou precária a segurança e a higiene dos trabalhadores que se engajaram no estabelecimento".

Consta nos autos do processo, ainda, que a esposa do proprietário do supermercado e ele estavam contaminados por Covid-19 e o casal se recusou ao isolamento social e a usar máscaras.

Conforme documento da Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (Semus), a equipe de monitoramento da Covid-19 da Vigilância Epidemiológica procedeu às orientações e às devidas medidas sanitárias, no entanto, o senhor Luiz Rangel Rodrigues e sua esposa não estavam cumprindo o isolamento social e cumprindo com suas atividades laborais, informou.

A ação também envolvia a loja de roupas infantis da esposa do réu. No entanto, o juízo julgou improcedente o pedido em face da proprietária do estabelecimento.

Além disso, a sentença condenou as empresas LR Rodrigues Supermercados LTDA (Supermercado Rodrigues) e o Supermercado Monte Cristo Alimentos Eireli pela prática de fraude bilateral na sobreposição das sociedades e por não adoção de boas práticas comerciais e trabalhistas.

A indenização por dano moral coletivo a ser paga será destinada a entidades públicas e privadas sem fins lucrativos, também situadas na área de abrangência da Procuradoria do Trabalho em Cachoeiro de Itapemirim, a serem indicadas pelo MPT e homologadas por esse juízo por ocasião de eventual execução.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o supermercado e aguarda retorno.