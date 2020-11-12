Empresária pagará R$ 250 mil em máscaras por crime tributário no ES

Empresária vai ter que fornecer máscaras contra Covid-19 após cometer crime tributário Crédito: Freepik

Uma empresária capixaba do ramo de comércio eletrônico vai ter que fornecer R$ 250 mil em equipamentos de proteção contra a Covid-19 a instituições de acolhimento de idosos e escolas da rede estadual após cometer crimes tributários que causaram um prejuízo de R$ 12 milhões aos cofres públicos do Estado.

Ela terá o prazo de 30 dias, a contar de quarta-feira (11) para repassar ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) máscaras cirúrgicas descartáveis, máscaras padrão N95/PFF2 e face shield, que serão distribuídas às instituições.

A escolha dos locais que receberão o material será feita conforme demanda previamente levantada pelo Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Saúde (Caops) e pelo Centro de Apoio Operacional Cível e de Defesa da Cidadania (CACC) do MPES, informou o Ministério Público.

O acordo firmado com a empresária pelo MPES, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central) e da Promotoria de Justiça Criminal de Viana , prevê ainda o pagamento total do dano tributário. Ou seja, além de fornecer os equipamentos, ela terá que devolver os R$ 12 milhões.

O pagamento será feito de forma gradual, sendo que a empresa precisará depositar mensalmente um percentual do faturamento para amortizar o débito.

O tratado firmado é um acordo de não persecução penal, que é uma resposta mais rápida aos crimes cometidos, como nesse caso, que envolve crimes contra a ordem tributária.