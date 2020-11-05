Justiça do Trabalho no ES manda app assinar carteira de motorista

Juíza do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre a Uber e motorista Crédito: Mercello Casal Jr./ Agência Brasil

A Justiça do Espírito Santo reconheceu vínculo empregatício entre um motorista e uma plataforma de aplicativo. Com isso, a Uber terá que fazer registro na carteira do profissional e pagar a ele verbas rescisórias e demais direitos trabalhistas. A empresa terá ainda que pagar uma indenização por danos morais. A sentença contraria entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e também do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que em outros casos julgou improcedente os pedidos dos agentes autônomos.

A decisão foi da juíza da 6ª Vara do Trabalho de Vitória , Andrea Carla Zani. Em sua deliberação, a magistrada entendeu que havia, entre o profissional e a plataforma, subordinação, alteridade, onerosidade, não eventualidades e pessoalidade.

O autor da ação trabalhou como motorista do aplicativo entre outubro de 2015 e março de 2019. No processo, o profissional relatou que a escolha de dias e horários de trabalho era feita por ele, mas que o aplicativo, por meio de promoções, induzia à continuidade da jornada de trabalho. Ele disse ainda que recebia advertências sobre a forma de dirigir e chegou a ser excluído da plataforma depois de ficar doente e fazer diversos cancelamentos.

Por sua vez, a Uber, no processo, ressaltou que apenas fornece a ferramenta capaz de hospedar solicitações de viagens e que a relação profissional é apenas comercial e não de trabalho.

A sentença da juíza contraria um entendimento estabelecido, em setembro, pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). Na ocasião, a Corte negou a existência de vínculo trabalhista entre a Uber e os motoristas que prestam serviço para a plataforma, por entender que não havia elementos que configurassem uma relação de emprego, previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

De acordo com especialistas, a situação entre motoristas e plataformas ainda carece de uma regulamentação específica porque se trata de uma nova relação de trabalho. Enquanto isso, a circunstância provoca uma insegurança jurídica, justamente por não ter que existir uma legislação ou jurisprudência sobre o assunto.

Esta é uma nova forma de se relacionar profissionalmente e ainda não há um modelo adequado que visa a resguardar essa relação, ou seja, não há um tratamento do Estado sobre o assunto. Há algumas particularidades que merecem ser tratadas em forma de lei. Enquanto isso, vão tentar colocar nova relação dentro de modelos que não se encaixam na legislação atual. É bom lembrar que relação de trabalho não é igual à de emprego. Podemos citar como exemplo o que ocorreu com a categoria de representantes autônomos, que há alguns anos, passou pelas mesmas situações e foi regularizada tempos depois, com alguns direitos resguardados no caso de suspensão de contrato, ressalta o especialista em Direito do Trabalho, Henrique Fraga.

O advogado, Guilherme Machado Costa, concorda que o governo vai precisar formular uma lei para regulamentar a vida do trabalhador de plataformas digitais. O Estado deve encontrar uma forma de gerar equilíbrio para não achatar ou até mesmo quebrar as empresas e conceder o mínimo de segurança social para o trabalhador, destaca.

Costa lembra que a decisão da 6º Vara do Trabalho de Vitória ainda não foi confirmada pelo Tribunal Regional do Espírito Santo (TRT). Esta é a primeira ação, no Espírito Santo, que considera o motorista do aplicado como empregado, concedendo todos os direitos e garantias presentes na CLT, conforme lembra o advogado. Em todo o país, já são mais de 200 reclamações trabalhistas requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício, sendo a maior parte das decisões improcedentes.

No Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ministro Moura Ribeiro, decidiu recentemente que os motoristas de aplicativo não mantêm relação hierárquica com a empresa Uber porque seus serviços são prestados de forma eventual, sem horários pré-estabelecidos e não recebem salário fixo, o que descaracteriza o vínculo empregatício entre as partes.

Uma outra decisão, desta vez do Tribunal Superior do Trabalho (TST), também não reconheceu o vínculo empregatício, sendo o principal argumento adotado pela 5ª Turma a existência de ampla flexibilidade do autor em determinar sua rotina, seus horários de trabalho, locais que deseja atuar e quantidade de clientes que pretende atender no dia.

Até o momento é a única decisão do TST sobre o tema. Caso as decisões de reconhecimento de vínculo empregatício sejam confirmadas pelos Tribunais Superiores poderá trazer sérios impactos não só a Uber e aos respectivos motoristas, mas para todo o setor da informalidade que é composto por muitos tipos de serviços gerados por aplicativos como as entregas em domicílio, cuidados da casa, turismo e reparos em geral, avalia o advogado.

Na avaliação de Costa, grande parte dos motoristas da plataforma se opõem a formalização do emprego, isso porque os profissionais contam com flexibilidade nos horários e inexistência de patrão os permite ganhar mais dinheiro, gerando a possibilidade de conciliar o trabalho com outros aplicativos.

Para o especialista em Direito do Trabalho, Henrique Fraga, uma relação de emprego pode ser confirmada pela habitualidade, o que não ocorre com os motoristas de aplicativos. Na minha visão, a juíza tentou colocar uma nova relação de trabalho num modelo de emprego que não se encaixa, destaca.

O advogado trabalhista Antônio Augusto Genelhu Júnior lembra que os juízes podem julgar de forma independente, mas havendo precedentes, as decisões devem ficar vinculadas aos tribunais superiores.

Quem comanda o entendimento é o TST. Quando há uma série de julgamentos e o pleno consolida todo o entendimento, é elaborada uma súmula, que deve ser aprovada pelos ministros e todos os outros magistrados precisam seguir, destaca.

A batalha judicial entre o aplicativo e os trabalhadores também acontece em outras partes do mundo. Uma lei da Califórnia, nos Estados Unidos, obriga a Uber e a Lyft a contratarem dezenas de milhares de motoristas e oferecerem benefícios, como seguro de saúde e horas extras.