Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, com distanciamento entre eles na sala de aula Crédito: Carlos Alberto Silva

"Nos municípios de risco moderado, as escolas têm atividades remotas. Só têm atividades presenciais os municípios de risco baixo", afirmou o governador nesta sexta-feira (20). A regra para o funcionamento das escolas já havia sido anunciada em setembro. Já o ensino superior pode continuar com atividades presenciais mesmo no risco moderado.



Your browser does not support the audio element. Escolas proibidas de abrir a partir de segunda em Vitória e mais 4 cidades -

As aulas presenciais na rede estadual haviam sido retomadas em 13 de outubro , mas o governo já tinha dado autorização para funcionamento da rede privada e do ensino infantil desde o dia 5 do mesmo mês. Com o retorno de algumas cidades para o risco moderado, essa autorização fica suspensa nesses locais.

No caso das escolas municipais de cidades em risco baixo, as prefeituras podem optar por oferecer aulas presenciais ou não. O mesmo vale para as instituições particulares.



Segundo o governador, o relaxamento da população em relação às medidas de contenção do contágio do novo coronavírus provocou um aumento no número de casos e mortes. Casagrande afirmou que o Estado não passa por uma segunda onda de contaminação, mas sim por uma "segunda fase da primeira onda".

"O que aconteceu foi uma certa acomodação de muitos. Muitos de nós nos acomodamos. Assistimos a pandemia chegar a um pico, crescer, assistimos o mapa (de risco) ficar verde, nos cansamos de tantos protocolos. Isso levou a mais interação, aglomeração e contágio. Agora temos uma pressão maior sobre o sistema de saúde " Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Além das restrições às aulas presenciais, que já existiam para cidades de risco moderado, o governador anunciou uma redução no horário de funcionamento de bares e restaurantes. Esses estabelecimentos poderão funcionar de segunda-feira a sábado até as 22h e no domingo até as 16h nos municípios em risco moderado.

