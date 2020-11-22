Pais protestam contra suspensão das aulas presenciais no ES Crédito: Internauta

Your browser does not support the audio element. Grupo de pais protesta contra suspensão de aulas presenciais em Vitória

Pais e proprietários de escolas particulares reclamam que o bloqueio de atividades restringiu o setor educacional - que, segundo eles, respeita os protocolos de segurança determinados pelo governo -, mas que não foi atrelado a outros setores comercias.

Nós estamos a favor das aulas presenciais por justamente acreditarmos que, seguindo um protocolo, as escolas também são ambientes seguros, relata a psicóloga Enislayne Simon, mãe de uma aluna de 4 anos.

Marineis Covre, 57 anos, relata que pais de alunos se organizam desde o início da pandemia em grupos nas redes sociais para o melhor cumprimento das medidas de proteção e volta dos alunos às aulas presenciais. As escolas ficaram fechadas por mais de sete meses. Agora que voltou, vemos a alegria no rosto das crianças, mas já querem fechar novamente. Enquanto isso, bares e restaurantes permanecem abertos, não consigo entender, comenta.

As escolas retornaram suas atividades em outubro após decreto do governo de medidas de proteção e segurança sanitária a serem tomadas pelas instituições, como distanciamento, uso de álcool gel e suspensão de atividades de educação física. No período, apenas duas cidades do interior estavam em estado moderado no mapa de risco da Covid-19. Desde que foi autorizada a retomada, a norma previa que só poderiam ter atividades presenciais as escolas situadas em municípios de risco baixo.

Protesto de pais contra a suspensão das aulas presenciais em Vitória

A carreata começou às 9h da manhã, com concentração na Praça do Papa. Por volta das 11h30, chegaram na Praça dos Namorados, em dispersão. A organização do evento relatou que aproximadamente 100 carros participaram do ato. A Guarda Civil não confirmou a quantidade de participantes.

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