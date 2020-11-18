Raio destrói árvore em temporal na zona rural de Domingos Martins

Rafaela Almeida, que mora em Chapéu e registrou a árvore destruída, afirmou que o temporal começou por volta das 15h e durou até aproximadamente 16h40. Segundo Rafaela, por volta das 15h30, ela e seu namorado ouviram um barulho muito forte, semelhante a uma explosão.

"Estava chovendo bastante na hora. Eu, meu namorado e meu sogro estávamos na área de casa, quando vimos um clarão bem forte e, em seguida, um estouro bem alto, como se fosse uma dinamite, na direção da árvore. Como estava chovendo e trovejando bastante ainda, a gente só foi meia hora depois lá ver o que tinha acontecido", disse.