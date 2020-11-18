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Chuva no ES

Raio destrói árvore em temporal na zona rural de Domingos Martins

Uma moradora da região afirmou que a queda da árvore chegou a interromper uma estrada de chão na região de Chapéu, zona rural do município

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 00:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 00:35
Imagens da árvore destruída pelo raio
Um raio atingiu uma árvore na região de Chapéu, zona rural de Domingos Martins Crédito: Rafaela Almeida
Uma árvore foi destruída por um raio e interrompeu uma estrada na região de Chapéu, na zona rural de Domingos Martins, durante o temporal que atingiu o município na tarde desta terça-feira (17). 
Rafaela Almeida, que mora em Chapéu e registrou a árvore destruída, afirmou que o temporal começou por volta das 15h e durou até aproximadamente 16h40. Segundo Rafaela, por volta das 15h30, ela e seu namorado ouviram um barulho muito forte, semelhante a uma explosão.
Raio destruiu árvore no interior de Domingos Martins
Raio destruiu árvore no interior de Domingos Martins Crédito: Rafaela Almeida
"Estava chovendo bastante na hora. Eu, meu namorado e meu sogro estávamos na área de casa, quando vimos um clarão bem forte e, em seguida, um estouro bem alto, como se fosse uma dinamite, na direção da árvore. Como estava chovendo e trovejando bastante ainda, a gente só foi meia hora depois lá ver o que tinha acontecido", disse.
Ainda segundo Rafaela, uma estrada de chão chegou a ficar interrompida por conta da queda da árvore. A vegetação foi removida por moradores da região.

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