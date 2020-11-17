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Instituto emite aviso para acumulado de chuva em 76 municípios do ES

O aviso, classificado como Perigo Potencial, começa a valer às 20h desta terça e termina às 10h de quarta (18), podendo ser renovado

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 17:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 17:19
Chuva na Grande Vitória
Chuva na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta terça-feira (17) um aviso de acumulado de chuva para 76 municípios capixabas - apenas Montanha e Pedro Canário ficaram de fora do alerta. O aviso, classificado como Perigo Potencial, começa a valer às 20h desta terça e termina às 10h de quarta (18), podendo ser renovado.
Reprodução Inmet
Aviso emitido pelo Inmet é válido até quarta-feira (18) Crédito: Reprodução Inmet
Há o risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.

ALERTA PARA O SUL DO ES

Além do Inmet, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um outro aviso nesta terça-feira (17), em que detalha o risco de tempestade com queda de granizo para dez municípios do Sul do Espírito SantoAlegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Irupi, Jerônimo Monteiro e São José do Calçado estão sob risco até a manhã de quarta-feira (18).

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