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Inpe emite alerta de tempestade e granizo para municípios do Sul do ES

Um aviso publicado nesta terça (17) colocou dez municípios em uma área de risco para tempestade, que poderá ser acompanhada de raios, rajadas de vento e queda de granizo

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 17:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 17:05
As imagens mostram o céu nublado com chuva na Grande Vitória
Céu escurece e tempo muda: previsão de chuva Crédito: Fernando Madeira
Pelo menos dez municípios do Sul do Espírito Santo estão sob risco de tempestade, que poderá ser acompanhada de vendaval e até queda de granizo. Segundo aviso publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) na manhã desta terça-feira (17), a região poderá registrar, até a manhã de quarta (18), pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, além de raios, rajadas de vento e queda de granizo.
O aviso é classificado como "Aviso de atenção", o segundo dos quatro níveis existentes. A área sob alerta ainda abrange parte de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo.

VEJA A LISTA DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS QUE ESTÃO SOB RISCO:

  1. Alegre;
  2. Apiacá;
  3. Bom Jesus do Norte;
  4. Divino de São Lourenço;
  5. Dores do Rio Preto;
  6. Guaçuí;
  7. Ibitirama;
  8. Irupi;
  9. Jerônimo Monteiro;
  10. São José do Calçado.

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