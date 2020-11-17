Inpe emite alerta de tempestade e granizo para municípios do Sul do ES

Pelo menos dez municípios do Sul do Espírito Santo estão sob risco de tempestade, que poderá ser acompanhada de vendaval e até queda de granizo. Segundo aviso publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) na manhã desta terça-feira (17), a região poderá registrar, até a manhã de quarta (18), pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, além de raios, rajadas de vento e queda de granizo.
O aviso é classificado como "Aviso de atenção", o segundo dos quatro níveis existentes. A área sob alerta ainda abrange parte de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo.
VEJA A LISTA DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS QUE ESTÃO SOB RISCO:
- Alegre;
- Apiacá;
- Bom Jesus do Norte;
- Divino de São Lourenço;
- Dores do Rio Preto;
- Guaçuí;
- Ibitirama;
- Irupi;
- Jerônimo Monteiro;
- São José do Calçado.