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Amanhecer diferente: neblina chama a atenção na Grande Vitória

A neblina encobriu até o Morro do Penedo, surpreendendo quem passava pela Avenida Beira-Mar, em Vitória, um pouco antes das 6h

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 07:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 07:51
Vários monumentos, como o Convento da Penha, ficaram encobertos
Neblina surpreende moradores da Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Uma forte neblina surpreendeu moradores da Grande Vitória, na manhã desta segunda-feira (16). Quem acordou mais cedo se deparou com várias paisagens encobertas pelo fenômeno em Vitória, Vila VelhaCariacica e Serra.
A neblina encobriu até o Morro do Penedo, chamando a atenção de quem passava pela Avenida Beira-Mar, em Vitória, um pouco antes das 6h. 

Fotos de neblina na Grande Vitória impressionam

Em Vitória, os moradores ainda tiveram dificuldade para enxergar Cariacica e Vila Velha. A vista da Terceira Ponte chegou a ficar parcialmente encoberta, mas não foi preciso interditar o trânsito. Houve ainda registros de neblina em Valparaíso, na Serra.

EXPLICAÇÃO

O meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) Hugo Ramos disse à TV Gazeta que esse nevoeiro pode ter sido formado por causa de uma redução muito grande nas temperaturas mínimas. Isso fez com que o ar mais próximo da atmosfera ficasse condensado. A temperatura mínima chegou a 21°C na Grande Vitória. Segundo Hugo Ramos, essa névoa deve se dissipar ao longo do dia.
Não é só a neblina que deve aparecer neste início de semana: quando for sair de casa, é bom carregar o guarda-chuva (além da máscara e do álcool em gel, é claro). Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o transporte de umidade marítima deixa o tempo com possibilidade de chuva rápida e fraca em alguns momentos do dia, em todas as regiões capixabas.
Na Grande Vitória, muitas nuvens, com chuva em alguns momentos do dia. Segundo o Incaper, a temperatura mínima é de 23 °C e máxima de 29 °C.

Fotos de neblina na Grande Vitória impressionam

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