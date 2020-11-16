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Instabilidade

Frente fria pode trazer temporais com ventania e raios para o ES

Previsão é válida para esta semana. O Climatempo ainda informa que podem ocorrer alagamentos e transbordamento de córregos e rios nos grandes centros urbanos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 08:54

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 08:54

Chuva e frio na Grande Vitória
Chuva e frio na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O tempo pode mudar no Estado nesta semana. Isso porque uma frente fria deve avançar em direção ao Espírito Santo, trazendo instabilidade para os municípios capixabas. Segundo o instituto Climatempo, há risco de temporais, chuva volumosa, raios e ventania na quinta (19) e na sexta-feira (20).
O Climatempo ainda afirma que podem ocorrer alagamentos e transbordamento de córregos e rios nos grandes centros urbanos. Além do Espírito Santo, o alerta vale para Mato GrossoGoiás, Distrito FederalSão PauloMinas Gerais e Rio de Janeiro.
A partir de sexta-feira, essa frente fria deve se associar à formação de um ciclone extratropical em alto-mar, provocando instabilidade até a próxima segunda-feira (23) no interior das regiões Norte e Nordeste, abrangendo os Estados do TocantinsPiauíBahia e o extremo oeste de Pernambuco.

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O Climatempo aponta também que, acompanhando a frente fria, uma massa de ar de origem polar provoca queda de temperatura no decorrer da semana, principalmente entre o Sul, Sudeste (incluindo o Espírito Santo) e Centro-Oeste do Brasil.
Segundo o Climatempo, a frente fria avança do Rio Grande do Sul para as demais áreas da Região Sul, para o Estado do Mato Grosso do Sul e São Paulo entre esta segunda (16) e terça-feira (17). O sistema fica associado à circulação dos ventos em médios níveis da atmosfera a partir da terça-feira (17), que reforça as instabilidades, o que aumenta o risco de temporais.
Mas é a partir de quarta-feira (18), de acordo com o Climatempo, que a frente fria avança em alto-mar da costa de São Paulo e se posiciona entre a costa do Rio de Janeiro e do Espírito Santo no final do dia. A previsão é de que a partir de quinta-feia (19) a frente se posicione na altura do Espírito Santo e os municípios capixabas comecem a sentir os efeitos mais fortes do fenômeno.

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