Frente fria pode trazer temporais com ventania e raios para o ES

O tempo pode mudar no Estado nesta semana. Isso porque uma frente fria deve avançar em direção ao Espírito Santo, trazendo instabilidade para os municípios capixabas. Segundo o instituto Climatempo, há risco de temporais, chuva volumosa, raios e ventania na quinta (19) e na sexta-feira (20).
O Climatempo ainda afirma que podem ocorrer alagamentos e transbordamento de córregos e rios nos grandes centros urbanos. Além do Espírito Santo, o alerta vale para Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
A partir de sexta-feira, essa frente fria deve se associar à formação de um ciclone extratropical em alto-mar, provocando instabilidade até a próxima segunda-feira (23) no interior das regiões Norte e Nordeste, abrangendo os Estados do Tocantins, Piauí, Bahia e o extremo oeste de Pernambuco.
O Climatempo aponta também que, acompanhando a frente fria, uma massa de ar de origem polar provoca queda de temperatura no decorrer da semana, principalmente entre o Sul, Sudeste (incluindo o Espírito Santo) e Centro-Oeste do Brasil.
Segundo o Climatempo, a frente fria avança do Rio Grande do Sul para as demais áreas da Região Sul, para o Estado do Mato Grosso do Sul e São Paulo entre esta segunda (16) e terça-feira (17). O sistema fica associado à circulação dos ventos em médios níveis da atmosfera a partir da terça-feira (17), que reforça as instabilidades, o que aumenta o risco de temporais.
Mas é a partir de quarta-feira (18), de acordo com o Climatempo, que a frente fria avança em alto-mar da costa de São Paulo e se posiciona entre a costa do Rio de Janeiro e do Espírito Santo no final do dia. A previsão é de que a partir de quinta-feia (19) a frente se posicione na altura do Espírito Santo e os municípios capixabas comecem a sentir os efeitos mais fortes do fenômeno.