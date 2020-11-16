Frente fria pode trazer temporais com ventania e raios para o ES

O Climatempo aponta também que, acompanhando a frente fria, uma massa de ar de origem polar provoca queda de temperatura no decorrer da semana, principalmente entre o Sul, Sudeste (incluindo o Espírito Santo) e Centro-Oeste do Brasil.

Mas é a partir de quarta-feira (18), de acordo com o Climatempo, que a frente fria avança em alto-mar da costa de São Paulo e se posiciona entre a costa do Rio de Janeiro e do Espírito Santo no final do dia. A previsão é de que a partir de quinta-feia (19) a frente se posicione na altura do Espírito Santo e os municípios capixabas comecem a sentir os efeitos mais fortes do fenômeno.