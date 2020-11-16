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Sul do ES

Chuva de granizo derruba árvores e interdita estradas no Caparaó

Em Dores do Rio Preto e Conceição do Castelo, motoristas tiveram que parar por conta dos galhos e árvores que obstruíram as pistas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 16:51

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 16:51

Rodovia que liga Guaçuí a Dores do Rio Preto ficou fechada
Rodovia que liga Guaçuí a Dores do Rio Preto ficou fechada Crédito: Cristiane Chaves
Uma chuva rápida, com granizo e ventos fortes, atingiu o município de Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó, na tarde desta segunda-feira (16). Motoristas que trafegavam na rodovia em direção ao município precisaram pegar um desvio por conta dos galhos e árvores que obstruíram a pista.
A publicitária Cristine Chaves registrou a queda de granizo a 5 km da sede de Dores do Rio Preto. Ela contou que árvores caíram na pista e ela teve que voltar e acessar um desvio para chegar à cidade. Além de muitos galhos na pista, ventava muito forte, contou.

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Segundo o coordenador da Defesa Civil Paulo Cesar de Oliveira, na sede não foram registrados prejuízos. A chuva, por volta das 13h30, durou cerca de 30 minutos. Segundo Paulo, equipes da prefeitura já trabalham para limpar a pista.

CONCEIÇÃO DO CASTELO

Ventos fortes também derrubaram galhos e fecharam uma pista que liga Conceição do Castelo a BR 262. O morador do município serrano Isac Barbosa da Silva contou que uma árvore fechou a rodovia, na altura da localidade de Jatobá. O Corpo de Bombeiros trabalhava para liberar a via. Outros internautas também registraram a chuva de granizo. 

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