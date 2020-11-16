Chuva de granizo derruba árvores e interdita estradas no Caparaó

Uma chuva rápida, com granizo e ventos fortes, atingiu o município de Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó, na tarde desta segunda-feira (16). Motoristas que trafegavam na rodovia em direção ao município precisaram pegar um desvio por conta dos galhos e árvores que obstruíram a pista.
A publicitária Cristine Chaves registrou a queda de granizo a 5 km da sede de Dores do Rio Preto. Ela contou que árvores caíram na pista e ela teve que voltar e acessar um desvio para chegar à cidade. Além de muitos galhos na pista, ventava muito forte, contou.
Segundo o coordenador da Defesa Civil Paulo Cesar de Oliveira, na sede não foram registrados prejuízos. A chuva, por volta das 13h30, durou cerca de 30 minutos. Segundo Paulo, equipes da prefeitura já trabalham para limpar a pista.
CONCEIÇÃO DO CASTELO
Ventos fortes também derrubaram galhos e fecharam uma pista que liga Conceição do Castelo a BR 262. O morador do município serrano Isac Barbosa da Silva contou que uma árvore fechou a rodovia, na altura da localidade de Jatobá. O Corpo de Bombeiros trabalhava para liberar a via. Outros internautas também registraram a chuva de granizo.