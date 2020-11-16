Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em 76 municípios

ES recebe dois alertas para tempestades e chuvas intensas

Avisos publicados pelo Inpe e Inmet mostram que a chuva, acompanhada de raios e rajadas de vento, podem atingir a maioria dos municípios capixabas
Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 17:25

Neblina surpreende os moradores da Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Dois alertas de chuvas intensas, acompanhadas de raios e rajadas de ventos foram publicados nesta segunda-feira (16), pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)
Segundo informações do Inpe, o aviso de tempestade para 29 municípios capixabas, emitido às 10h13 de segunda, é válido até as 9h de terça. Na região, podem ocorrer pancadas de chuva localmente de forte intensidade, acompanhadas de raios e rajadas de ventos.
Já o aviso do Inmet é válido até as 10h de terça. O perigo potencial de chuvas intensas em 68 cidades do Espírito Santo começa a valer a partir das 20h desta segunda-feira (16). Há o risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/h, com ventos que podem chegar a 60 km/h.

VEJA A LISTA COMPLETA DE TODOS OS MUNICÍPIOS SOB ALERTA:

  1. Água Doce Do Norte;
  2. Águia Branca;
  3. Afonso Cláudio;
  4. Alegre;
  5. Alfredo Chaves;
  6. Alto Rio Novo;
  7. Anchieta;
  8. Apiacá;
  9. Aracruz ;
  10. Atílio Vivacqua;
  11. Baixo Guandu;
  12. Barra De São Francisco;
  13. Bom Jesus Do Norte;
  14. Boa Esperança;
  15. Brejetuba;
  16. Cachoeiro De Itapemirim;
  17. Cariacica;
  18. Castelo;
  19. Colatina;
  20. Conceição Do Castelo;
  21. Divino De São Lourenço;
  22. Dores do Rio Preto;
  23. Domingos Martins;
  24. Ecoporanga;
  25. Fundão;
  26. Governador Lindenberg;
  27. Guarapari;
  28. Guaçuí ;
  29. Ibatiba;
  30. Ibiraçu;
  31. Ibitirama;
  32. Iconha;
  33. Irupi;
  34. Itaguaçu;
  35. Itapemirim;
  36. Itarana;
  37. Iúna;
  38. Jaguaré;
  39. Jerônimo Monteiro;
  40. João Neiva;
  41. Laranja Da Terra;
  42. Linhares;
  43. Mantenópolis;
  44. Marataízes;
  45. Marechal Floriano;
  46. Marilândia;
  47. Mimoso Do Sul;
  48. Muniz Freire;
  49. Muqui;
  50. Mucurici;
  51. Montanha;
  52. Nova Venécia;
  53. Pancas;
  54. Pedro Canário;
  55. Pinheiros;
  56. Piúma;
  57. Presidente Kennedy;
  58. Ponto Belo;
  59. Rio Bananal;
  60. Rio Novo Do Sul;
  61. Santa Leopoldina;
  62. Santa Maria De Jetibá;
  63. Santa Teresa;
  64. Serra;
  65. Sooretama;
  66. São Domingos Do Norte;
  67. São Gabriel Da Palha;
  68. São José Do Calçado;
  69. São Mateus;
  70. São Roque Do Canaã;
  71. Vargem Alta;
  72. Venda Nova Do Imigrante;
  73. Viana;
  74. Vila Pavão;
  75. Vila Valério;
  76. Vila Velha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Editais e Avisos - 17/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados