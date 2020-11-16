ES recebe dois alertas para tempestades e chuvas intensas

Dois alertas de chuvas intensas, acompanhadas de raios e rajadas de ventos foram publicados nesta segunda-feira (16), pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Segundo informações do Inpe, o aviso de tempestade para 29 municípios capixabas, emitido às 10h13 de segunda, é válido até as 9h de terça. Na região, podem ocorrer pancadas de chuva localmente de forte intensidade, acompanhadas de raios e rajadas de ventos.
Já o aviso do Inmet é válido até as 10h de terça. O perigo potencial de chuvas intensas em 68 cidades do Espírito Santo começa a valer a partir das 20h desta segunda-feira (16). Há o risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/h, com ventos que podem chegar a 60 km/h.
VEJA A LISTA COMPLETA DE TODOS OS MUNICÍPIOS SOB ALERTA:
- Água Doce Do Norte;
- Águia Branca;
- Afonso Cláudio;
- Alegre;
- Alfredo Chaves;
- Alto Rio Novo;
- Anchieta;
- Apiacá;
- Aracruz ;
- Atílio Vivacqua;
- Baixo Guandu;
- Barra De São Francisco;
- Bom Jesus Do Norte;
- Boa Esperança;
- Brejetuba;
- Cachoeiro De Itapemirim;
- Cariacica;
- Castelo;
- Colatina;
- Conceição Do Castelo;
- Divino De São Lourenço;
- Dores do Rio Preto;
- Domingos Martins;
- Ecoporanga;
- Fundão;
- Governador Lindenberg;
- Guarapari;
- Guaçuí ;
- Ibatiba;
- Ibiraçu;
- Ibitirama;
- Iconha;
- Irupi;
- Itaguaçu;
- Itapemirim;
- Itarana;
- Iúna;
- Jaguaré;
- Jerônimo Monteiro;
- João Neiva;
- Laranja Da Terra;
- Linhares;
- Mantenópolis;
- Marataízes;
- Marechal Floriano;
- Marilândia;
- Mimoso Do Sul;
- Muniz Freire;
- Muqui;
- Mucurici;
- Montanha;
- Nova Venécia;
- Pancas;
- Pedro Canário;
- Pinheiros;
- Piúma;
- Presidente Kennedy;
- Ponto Belo;
- Rio Bananal;
- Rio Novo Do Sul;
- Santa Leopoldina;
- Santa Maria De Jetibá;
- Santa Teresa;
- Serra;
- Sooretama;
- São Domingos Do Norte;
- São Gabriel Da Palha;
- São José Do Calçado;
- São Mateus;
- São Roque Do Canaã;
- Vargem Alta;
- Venda Nova Do Imigrante;
- Viana;
- Vila Pavão;
- Vila Valério;
- Vila Velha.