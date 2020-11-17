Chuva de granizo é registrada em Rio da Prata, zona rural de Guarapari

Moradora de Guarapari registra chuva de granizo na região rural do município Crédito: Internauta/ A Gazeta

Uma chuva acompanhada de granizo, que durou cerca de 10 minutos, atingiu a região conhecida como Rio da Prata, zona rural de Guarapari , nesta terça-feira (17). De acordo com Francielli de Paula Moreira, leitora de A Gazeta que registrou as imagens, o tempo estava ensolarado, mas de repente veio a chuva com gelo.

"Estava tomando conta das crianças quando comecei a escutar um barulho de chuva, que com o passar do tempo foi ficando mais forte. Quando saímos para ver o que estava acontecendo no quintal, vimos várias bolinhas de gelo. As crianças correram para pegar todas que viam pelo jardim", narra.

De acordo com a dona de casa, o fenômeno já havia acontecido há alguns anos na região, mas não com a mesma intensidade desta terça (17). Veja o vídeo:

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O coordenador de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ( Incaper ), Hugo Ramos, explicou quais são as condições que podem provocar o fenômeno. "Para a ocorrência deve ter a presença do dia mais quente. As gotículas de chuva entram em contato com o ar úmido da atmosfera e se transforam muito rapidamente do estado líquido para o sólido, formando as pedras de gelo nas nuvens", ressalta.