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Chuva de granizo é registrada em Rio da Prata, zona rural de Guarapari

Segundo Francielli de Paula Moreira, que registrou imagens do fenômeno, o tempo estava ensolarado, mas de repente uma chuva com gelo atingiu a região

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 20:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 20:53
Internauta registra chuva de granizo na região rural de Guarapari
Moradora de Guarapari registra chuva de granizo na região rural do município Crédito: Internauta/ A Gazeta
Uma chuva acompanhada de granizo, que durou cerca de 10 minutos, atingiu a região conhecida como Rio da Prata, zona rural de Guarapari, nesta terça-feira (17). De acordo com Francielli de Paula Moreira, leitora de A Gazeta que registrou as imagens, o tempo estava ensolarado, mas de repente veio a chuva com gelo. 
"Estava tomando conta das crianças quando comecei a escutar um barulho de chuva, que com o passar do tempo foi ficando mais forte. Quando saímos para ver o que estava acontecendo no quintal, vimos várias bolinhas de gelo. As crianças correram para pegar todas que viam pelo jardim", narra. 
De acordo com a dona de casa, o fenômeno já havia acontecido há alguns anos na região, mas não com a mesma intensidade desta terça (17).  Veja o vídeo:
O coordenador de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos, explicou quais são as condições que podem provocar o fenômeno. "Para a ocorrência deve ter a presença do dia mais quente. As gotículas de chuva entram em contato com o ar úmido da atmosfera e se transforam muito rapidamente do estado líquido para o sólido, formando as pedras de gelo nas nuvens", ressalta. 
Um alerta de tempestade com queda de granizo para 10 municípios do Sul do Estado foi publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) na manhã desta terça-feira (17).
Guarapari não consta na lista de cidades apontadas pelo Inpe com risco de chuva de granizo. Apesar disso, o meteorologista explica que a ocorrência do fenômeno em outras regiões é possível. "O tempo deve permanecer instável por mais alguns dias, isso indica que mesmo uma região onde a chuva (de granizo) não estava prevista, ela pode acontecer de maneira não esperada", destacou.

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