Fim de semana será de chuva e temperaturas amenas no ES

Fim de semana será de chuva no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Sai o calorão, entram a chuva e as temperaturas amenas. O tempo mudou e o fim de semana será com aquele "friozinho capixaba" em todo o Espírito Santo. A umidade trazida pela Zona de Convergência do Atlântico Sul vai manter o tempo instável no Estado ao longo dos próximos dias.

Na Grande Vitória, o tempo fica chuvoso até o fim da manhã e volta a chover fraco à noite. As temperaturas vão variar entre 23 °C e 28 °C. O mesmo vale para as regiões Sul e Serrana, onde nesta sexta a mínima prevista é de 18 °C e máxima de 21 °C. Já na Região Norte, mínima de 22 °C e máxima de 30 °C.

No sábado (21), o canal de umidade associado à Zona de Convergência do Atlântico Sul se afasta em direção à Bahia, mas o tempo segue instável no Espírito Santo devido à presença de umidade transportada por ventos costeiros. A previsão é de chuva fraca em alguns momentos do dia em todo o Estado.

De norte a sul do Espírito Santo, os termômetros vão variar entre 21 °C e 28 °C. Apenas nas áreas mais altas da Região Serrana deve fazer mais frio, com mínima de 14 °C e máxima de 21 °C.

SEMANA COMEÇA COM CHUVA

No domingo (22), o canal de umidade associado à Zona de Convergência do Atlântico Sul começa a ganhar força novamente sobre parte do Espírito Santo. A previsão é de chuva em alguns momentos do dia nas regiões Norte, Nordeste e em grande parte da Região Noroeste. Nessas regiões, a temperatura vai variar entre 21 °C e 24 °C.

Nas demais áreas, a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva fraca, intercalada com algumas aberturas de sol. Na Grande Vitória, mínima de 21 °C e máxima de 25 °C. Já na Região Serrana, mínima de 17 °C e máxima de 26 °C.