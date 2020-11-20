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Educação sexual

6 perfis de influenciadores digitais que podem mudar a sua vida sexual

Com dicas para melhorar o desempenho na cama e que, além disso, propõem o autoconhecimento, eles bombam na internet. Confira e aproveite para apimentar sua relação

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 06:00

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

20 nov 2020 às 06:00
sexo, casal, amor, prazer, cama, lençol
Crédito: Shutterstock
Escolher o vibrador mais adequado, saber qual a posição certa para atingir o orgasmo e achar o "ponto G" de cada parceiro são dúvidas comuns durante o sexo. Mesmo entre os casais que estão há muito tempo juntos, não é difícil encontrar reclamações sobre o mau desempenho de algum dos dois, tornando difícil manter a chama do relacionamento acessa na hora H. Para ajudar a melhorar o desempenho nesse momento, diversos influenciadores criam conteúdos nas redes sociais que buscam responder todas essas questões de forma didática, leve e divertida.
Entre os principais, é possível citar a sexóloga brasiliense Cátia Damasceno, que possui mais de 10 milhões de seguidores na internet; e o ex-BBB Mahmoud Baydoun, conhecido também pelo bom humor para tratar sobre vários tabus. Conheça abaixo seis influencers digitais que podem melhorar a sua vida sexual:

NA LATA

Sem papas na língua, a influencer digital Cátia Damasceno (@catiadamasceno) é direta e reta. Dona do maior canal sobre educação sexual do país, seu principal objetivo é descontruir conceitos ultrapassados da área e propor novas experiências na cama. Nas redes sociais, ela busca estimular o autoconhecimento tanto do público feminino quanto do masculino, para aumentar o desempenho sexual dos seguidores. A especialista também responde dúvidas, desde as mais curiosas até as mais comuns, como, por exemplo, se é permitido transar durante a gravidez.
Cátia Damasceno tem o maior canal no Youtube do Brasil sobre educação sexual.
Cátia Damasceno tem o maior canal no Youtube do Brasil sobre educação sexual. Crédito: Reprodução/Facebook

PRAZER FEMININO

Com foco no prazer feminino, a Ana Gehring (@vaginasemneura) presta consultoria para as mulheres que querem conhecer o próprio corpo e descobrir, de fato, quais são os seus "pontos G". Para isso, ela faz lives semanais para tirar dúvidas das seguidoras, monta um "passo a passo da masturbação" e divide experiências pessoais que tem com o noivo. Por ter uma pegada natureba, a influencer tenta compartilhar essas dicas a partir dos conceitos da ginecologia natural, que é uma alternativa à medicina tradicional.
Ana Gehring busca ressignificar o prazer feminino no perfil
Ana Gehring busca ressignificar o prazer feminino no perfil "Vagina Sem Neura". Crédito: Reprodução/Divulgação

COM BOM HUMOR

Quando o assunto é tratar alguns tabus com humor, o ex-BBB e sexólogo Mahmoud Baydoun (@mahmoudbaydoun_) reina nas redes sociais. Sem abrir mão do conhecimento, ele sugere as melhores posições na hora do sexo, desmistifica algumas mentiras sobre os órgãos sexuais e tenta abordar, ainda, dúvidas do público LGBTQI+. Mahmoud também oferece cursos com truques para colocar em prática na hora da transa, mas que, ao contrário dos posts, só podem ser acessados após uma assinatura paga.
Ex-BBB Mahmoud faz sucesso na internet com dicas para melhorar o desempenho sexual.
Ex-BBB Mahmoud faz sucesso na internet com dicas para melhorar o desempenho sexual. Crédito: Divulgação/

POR TRÁS DO SEXO

Se envolver sentimento, na maioria das vezes, o ato sexual vem acompanhado de incertezas (ou certezas) sobre o relacionamento. Com isso, também nascem conflitos de amor próprio, que atrapalham, e muito, o desempenho na cama. Algumas dessas dúvidas são tratadas pela terapeuta Lua Menezes (@lascivaluaaa), que propõe dicas de sexo ligadas a espiritualidade e ao autoconhecimento. No perfil dela, ainda é possível encontrar contos eróticos para serem lidos nas preliminares ou até mesmo sozinho(a).

BRINQUEDINHOS ERÓTICOS

Os conhecimentos adquiridos por ser dona de um sexshop deram visibilidade à influencer Luana Lumertz (@luanalumertz), que, atualmente, foca em falar dos famosos "brinquedinhos". De diferentes cores, tamanhos e funcionalidades, ela indica quais são os melhores vibradores do mercado e dá detalhes sobre cada um deles, explicando as principais funcionalidades e apontando qual o melhor custo-benefício. Mas, para além disso, ela também procura desmistificar assuntos como puns vaginais, sexo anal e orgasmo feminino.
Luana Lumertz é dona de sexshop.
Luana Lumertz é dona de sexshop e foca em falar dos famosos "brinquedinhos" Crédito: Reprodução/Facebook

ANCESTRALIDADE 

De forma didática e acessível, a influencer Carolina Amanda (@yonidaspretas) une questões de raça e sexualidade em um mesmo perfil. Com um foco maior nas mulheres negras, ela traz debates sobre pompoarismo, os cuidados com a vagina antes e após a relação sexual, além de dar dicas para aproveitar melhor o prazer na hora H. Todas esses temas, no entanto, são tratados sob o olhar da ancestralidade, cujo foco é criar uma conexão maior com os antepassados para, assim, conhecer a si mesmo.
Carolina Amanda comanda o perfil
Carolina Amanda comanda o perfil "Yoni Das Pretas", que une questões de raça e sexualidade Crédito: Reprodução/@sotoropreta
*Maria Fernanda Conti é residente do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob a supervisão da editora Mariana Perini.

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