6 perfis de influenciadores digitais que podem mudar a sua vida sexual

Escolher o vibrador mais adequado, saber qual a posição certa para atingir o orgasmo e achar o "ponto G" de cada parceiro são dúvidas comuns durante o sexo. Mesmo entre os casais que estão há muito tempo juntos, não é difícil encontrar reclamações sobre o mau desempenho de algum dos dois, tornando difícil manter a chama do relacionamento acessa na hora H. Para ajudar a melhorar o desempenho nesse momento, diversos influenciadores criam conteúdos nas redes sociais que buscam responder todas essas questões de forma didática, leve e divertida.