6 perfis de influenciadores digitais que podem mudar a sua vida sexual

Escolher o vibrador mais adequado, saber qual a posição certa para atingir o orgasmo e achar o "ponto G" de cada parceiro são dúvidas comuns durante o sexo. Mesmo entre os casais que estão há muito tempo juntos, não é difícil encontrar reclamações sobre o mau desempenho de algum dos dois, tornando difícil manter a chama do relacionamento acessa na hora H. Para ajudar a melhorar o desempenho nesse momento, diversos influenciadores criam conteúdos nas redes sociais que buscam responder todas essas questões de forma didática, leve e divertida.
Entre os principais, é possível citar a sexóloga brasiliense Cátia Damasceno, que possui mais de 10 milhões de seguidores na internet; e o ex-BBB Mahmoud Baydoun, conhecido também pelo bom humor para tratar sobre vários tabus. Conheça abaixo seis influencers digitais que podem melhorar a sua vida sexual:
NA LATA
Sem papas na língua, a influencer digital Cátia Damasceno (@catiadamasceno) é direta e reta. Dona do maior canal sobre educação sexual do país, seu principal objetivo é descontruir conceitos ultrapassados da área e propor novas experiências na cama. Nas redes sociais, ela busca estimular o autoconhecimento tanto do público feminino quanto do masculino, para aumentar o desempenho sexual dos seguidores. A especialista também responde dúvidas, desde as mais curiosas até as mais comuns, como, por exemplo, se é permitido transar durante a gravidez.
PRAZER FEMININO
Com foco no prazer feminino, a Ana Gehring (@vaginasemneura) presta consultoria para as mulheres que querem conhecer o próprio corpo e descobrir, de fato, quais são os seus "pontos G". Para isso, ela faz lives semanais para tirar dúvidas das seguidoras, monta um "passo a passo da masturbação" e divide experiências pessoais que tem com o noivo. Por ter uma pegada natureba, a influencer tenta compartilhar essas dicas a partir dos conceitos da ginecologia natural, que é uma alternativa à medicina tradicional.
COM BOM HUMOR
Quando o assunto é tratar alguns tabus com humor, o ex-BBB e sexólogo Mahmoud Baydoun (@mahmoudbaydoun_) reina nas redes sociais. Sem abrir mão do conhecimento, ele sugere as melhores posições na hora do sexo, desmistifica algumas mentiras sobre os órgãos sexuais e tenta abordar, ainda, dúvidas do público LGBTQI+. Mahmoud também oferece cursos com truques para colocar em prática na hora da transa, mas que, ao contrário dos posts, só podem ser acessados após uma assinatura paga.
POR TRÁS DO SEXO
Se envolver sentimento, na maioria das vezes, o ato sexual vem acompanhado de incertezas (ou certezas) sobre o relacionamento. Com isso, também nascem conflitos de amor próprio, que atrapalham, e muito, o desempenho na cama. Algumas dessas dúvidas são tratadas pela terapeuta Lua Menezes (@lascivaluaaa), que propõe dicas de sexo ligadas a espiritualidade e ao autoconhecimento. No perfil dela, ainda é possível encontrar contos eróticos para serem lidos nas preliminares ou até mesmo sozinho(a).
BRINQUEDINHOS ERÓTICOS
Os conhecimentos adquiridos por ser dona de um sexshop deram visibilidade à influencer Luana Lumertz (@luanalumertz), que, atualmente, foca em falar dos famosos "brinquedinhos". De diferentes cores, tamanhos e funcionalidades, ela indica quais são os melhores vibradores do mercado e dá detalhes sobre cada um deles, explicando as principais funcionalidades e apontando qual o melhor custo-benefício. Mas, para além disso, ela também procura desmistificar assuntos como puns vaginais, sexo anal e orgasmo feminino.
ANCESTRALIDADE
De forma didática e acessível, a influencer Carolina Amanda (@yonidaspretas) une questões de raça e sexualidade em um mesmo perfil. Com um foco maior nas mulheres negras, ela traz debates sobre pompoarismo, os cuidados com a vagina antes e após a relação sexual, além de dar dicas para aproveitar melhor o prazer na hora H. Todas esses temas, no entanto, são tratados sob o olhar da ancestralidade, cujo foco é criar uma conexão maior com os antepassados para, assim, conhecer a si mesmo.
*Maria Fernanda Conti é residente do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob a supervisão da editora Mariana Perini.