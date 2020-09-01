Dicas para apimentar a comemoração do Dia do Sexo

O sex shop é um grande aliado para inovar na relação Crédito: Freepik

No próximo domingo 6/9, é celebrado o Dia do Sexo. A brincadeira numérica é bem sugestiva para aproveitar a ocasião em grande estilo, não é mesmo? Que tal preparar uma comemoração bem diferente?

Para fazer desse momento uma experiência prazerosa, nada como acrescentar alguns brinquedos e acessórios capazes de apimentar a relação, além de tornar a ocasião ainda mais marcante e envolvente.

Quem usa aprova e indica

"A gente sempre consegue dar uma apimentada. É para sair um pouco da rotina do casamento, aquela coisa do dia a dia", afirma o professor Douglas Marinho, que há 10 anos vive um relacionamento.

Incluir os acessórios para dar uma movimentada na hora H, inclusive, contribui para mudar o astral do casal, segundo Douglas. "A gente vai quebrando os tabus dentro da gente e deixa de pensar que é coisa de sem vergonhice e os produtos se tornam aliados na relação", comenta.

Para Natalia Valadão, sócia-proprietária do sex shop Butique Bella , é assim mesmo que acontece. Algumas pessoas chegam até a loja com algumas ressalvas e aos poucos vão percebendo o quão fantástico e diferente pode se tornar o ato sexual, explica.

Segundo a especialista, sexo é muito além do que só o ato. Estamos falando de entrega, de compartilhar experiências, de inovar, de se doar e por que não realizar desejos e fantasias? Afinal, entre quatro paredes vale tudo que o casal se permitir. O sex shop é um excelente aliado para isso. Sabe aquele tempero que deixa a comida mais gostosa? Então, é isso que o sex shop pode fazer pelos relacionamentos", ressalta Natalia.

Incluir os brinquedos e acessórios no sexo é uma forma de sair da rotina Crédito: Freepik

Desconstrução em busca do prazer

Com o acesso à informação e a divulgação cada vez mais presente nas redes sociais, os adeptos de produtos sensuais vêm crescendo, segundo Natalia. No entanto, ainda não estão presentes na maioria dos relacionamentos. Para a especialista, ainda é preciso quebrar os tabus e o machismo que ainda existem em torno desse assunto.

"É preciso ter informação, paciência e mostrar para os homens e mulheres como um produto pode ser aliado no prazer tanto dele quanto da parceira. Esse trabalho é feito por nós, que indicamos produtos para serem inseridos aos poucos por nossos clientes até o momento em que o casal vai até a loja escolherem juntos algo para o prazer dos dois." Natalia Valadão - Sócia-proprietária do sex shop Butique Bella

Ainda de acordo com ela, só é possível desconstruir um tabu à medida que as pessoas têm acesso à informação de qualidade e encontram pessoas e lugares que possam falar desse assunto abertamente.

Conexão e prazer

Além de ter um público diversificado, Natalia observa que a ida ao sex shop se tornou um programa leve de casal. "Isso é incrível! Podemos acompanhar e ajudar nas demandas de cada casal, oferecendo alternativas para desejos e fantasias. Isso gera um aumento significativo em sua conexão e prazer.

O retorno positivo dos clientes, para ela, é o que move o trabalho no dia a dia. O feedback depois é maravilhoso, aquelas mensagens agradecendo e dizendo o quanto foi incrível. Isso realmente nos faz acreditar que estamos no caminho certo, na construção de relacionamentos saudáveis e prazerosos, destaca.

Criada em 2012, a Butique Bella surgiu para ajudar na autoestima e empoderamento de mulheres, proporcionando que elas se apropriem de algo que sempre foi delas: o prazer. "Hoje trabalhamos fortemente para que cada um entenda seu prazer e assim possa proporcionar mais prazer para o outro e para si mesma (o)", finaliza.

Descubra quais são os queridinhos do sex shop

Robes O produto foi desenvolvido especialmente para ter uma forte estimulação no clitóris, ponto onde a grande maioria das mulheres tem o maior prazer. Feito com silicone hipoalergênico, é seguro para ser usado no corpo. Pensando no prazer do casal, o produto possui 10 modos de vibração, com sete velocidades e três ritmos diferentes. É recarregável e resistente à água, podendo ser usado em todo tipo de lugar. Possui controle remoto para trocar as vibrações com facilidade. Para deixar o clima mais sensual, nada como uma fantasia sexy que pode ser acompanhada de uma meia e salto alto. É importante que o material seja confortável para que a brincadeira a dois seja prazerosa e divertida. Para promover prazer e orgasmos mais intensos, os excitantes são bastante procurados. Os produtos, como o à base de pimenta, aumentam a sensibilidade da região, além de garantir a lubrificação. Podem ser usados nos genitais masculinos e femininos. Além de confortável, os robes são considerados sensuais, principalmente aqueles que possuem um tecido com transparências. A roupa dá uma sensação de frescor e molda perfeitamente no corpo.