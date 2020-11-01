Cratera provoca interdição de trecho da ES 261 em Itarana

Parte da pista da ES 261 que desmoronou entre a sede do município de Itarana e a comunidade de Praça Oito

A pista da direita, no sentido Praça Oito, está interditada. De acordo com a Defesa Civil do município, o local já foi sinalizado, mas toda atenção é exigida, já que é preciso utilizar a contramão para avançar na estrada.

Segundo o órgão municipal, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) também já iniciou as providências para contratar uma empresa para fazer os reparos no local. O DER não deu previsão de quando vai começar a obra para recuperar o trecho.