Com a intensidade das chuvas que caem no Espírito Santo desde o último sábado (31), alguns pontos das estradas foram prejudicados. Um trecho da pista da ES 261, localizado no km 7, entre a sede do município de Itarana, na Região Serrana do Estado, e a comunidade de Praça Oito cedeu e abriu uma cratera. O local está interditado desde sábado (31).
A pista da direita, no sentido Praça Oito, está interditada. De acordo com a Defesa Civil do município, o local já foi sinalizado, mas toda atenção é exigida, já que é preciso utilizar a contramão para avançar na estrada.
Cratera provoca interdição de trecho da ES 261 em Itarana
Segundo o órgão municipal, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) também já iniciou as providências para contratar uma empresa para fazer os reparos no local. O DER não deu previsão de quando vai começar a obra para recuperar o trecho.
(Com informações de João Henrique Castro/A Gazeta)