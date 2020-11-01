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Chuvas no ES

Cratera provoca interdição de trecho da ES 261 em Itarana

Parte da pista entre a sede do município de Itarana, localizada na Região Serrana do Estado, e a comunidade de Praça Oito cedeu no sábado (31)

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 17:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2020 às 17:05
Parte da pista doa ES 261, trecho entre a sede do município de Itarana e a comunidade de Praça Oito cedeu
Parte da pista da ES 261 que desmoronou entre a sede do município de Itarana e a comunidade de Praça Oito Crédito: Defesa Civil de Itarana
Com a intensidade das chuvas que caem no Espírito Santo desde o último sábado (31), alguns pontos das estradas foram prejudicados. Um trecho da pista da ES 261, localizado no km 7, entre a sede do município de Itarana, na Região Serrana do Estado, e a comunidade de Praça Oito cedeu e abriu uma cratera. O local está interditado desde sábado (31).
A pista da direita, no sentido Praça Oito, está interditada. De acordo com a Defesa Civil do município, o local já foi sinalizado, mas toda atenção é exigida, já que é preciso utilizar a contramão para avançar na estrada. 
Cratera provoca interdição de trecho da ES 261 em Itarana
Segundo o órgão municipal, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) também já iniciou as providências para contratar uma empresa para fazer os reparos no local. O DER não deu previsão de quando vai começar a obra para recuperar o trecho.
(Com informações de João Henrique Castro/A Gazeta)
Parte da pista doa ES 261, trecho entre a sede do município de Itarana e a comunidade de Praça Oito cedeu
Cratera formada no trecho da pista da ES 261 exige cuidados dos motoristas que trafegam pelo local Crédito: Defesa Civil de Itarana

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