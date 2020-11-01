Após alagamentos, cidades do Sul do ES vivem manhã mais tranquila

Chuva em Vargem Alta Crédito: Reprodução

Após chuva intensa que deixou um rastro de destruição, com alagamentos, destruição de pontes, interdição de estradas e quedas de árvores, a Região Sul do Espírito Santo registrou uma noite mais tranquila, segundo informações das prefeituras das principais cidades afetadas.

Segundo o Boletim da Defesa Civil Estadual, as cidades de Vargem Alta e Castelo ainda continuam com o alerta do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desatres Naturais (Cemaden) com nível alto para movimento de massas, como os deslizamentos de terra. Outras 14 cidades continuam em risco moderado.

O volume de chuva, segundo o mesmo boletim, foi menor nas últimas 24 horas. O ranking é liderado por Água Doce do Norte, com 70,66 mm/24 horas. É seguido por Ecoporanga, com 70,28mm.

CIDADES AFETADAS

Em Rio Novo do Sul, onde duas pontes foram levadas no distrito de Princesa, próximo a divisa com Iconha, a Defesa Civil da cidade informa que a chuva deu uma trégua. Até o momento foi registrado muita lama próximo ao desvio de São Domingos. A informação é de que o prefeito Thiago Fiorio Longi e alguns funcionários municipais vão resolver o problema ainda neste domingo (1).

Vargem Alta informa que a cidade continua em alerta , com previsão de um acumulado de chuva para as próximas 24 horas de 144 milímetros. Segundo a Prefeitura, não houve nenhuma ocorrência registrada durante a noite.

CONFIRA A LISTA DAS CIDADES ONDE MAIS CHOVEU NAS ÚLTIMAS 24 HORAS

Água Doce do Norte - 70.66

Ecoporanga - 70.28

Vila Pavão - 64.80

Ponto Belo - 62.80

Itaguaçu - 62.27

Barra de São Francisco - 62.05

Pancas - 59.07

Colatina - 59.02

Governador Lindenberg - 57.26

Cachoeiro de Itapemirim - 56.24

São Domingos do Norte - 51.01

Boa Esperança - 50.02

Santa Maria de Jetibá - 50.16

Castelo - 46.93

Vila Velha - 46.82

Mucurici - 46.80

Rio Bananal - 46.40

Nova Venécia - 46.27

Baixo Guandu - 45.00

Marilândia - 43.40

Mantenópolis - 40.60