Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Após alagamentos, cidades do Sul do ES vivem manhã mais tranquila
Mudança

Após alagamentos, cidades do Sul do ES vivem manhã mais tranquila

O volume de chuva nas últimas 24 horas foi menor, segundo o Boletim da Defesa Civil Estadual; cidades tentam se recuperar dos estragos registrados desde a última sexta-feira (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2020 às 11:00

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 11:00

Chuva em Vargem Alta
Chuva em Vargem Alta Crédito: Reprodução
Após chuva intensa que deixou um rastro de destruição, com alagamentos, destruição de pontes, interdição de estradas e quedas de árvores, a Região Sul do Espírito Santo registrou uma noite mais tranquila, segundo informações das prefeituras das principais cidades afetadas.
Segundo o Boletim da Defesa Civil Estadual, as cidades de Vargem Alta e Castelo ainda continuam com o alerta do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desatres Naturais (Cemaden) com nível alto para movimento de massas, como os deslizamentos de terra. Outras 14 cidades continuam em risco moderado.
O volume de chuva, segundo o mesmo boletim, foi menor nas últimas 24 horas. O ranking é liderado por Água Doce do Norte, com 70,66 mm/24 horas. É seguido por Ecoporanga, com 70,28mm.

Veja Também

Após chuvas intensas, internauta registra imagens de rio em Castelo, no Sul do ES

Chuva faz duas pontes serem interditadas em Rio Novo do Sul

Chuva destrói pontes e isola comunidades em Vargem Alta

CIDADES AFETADAS

Em Rio Novo do Sul, onde duas pontes foram levadas no distrito de Princesa, próximo a divisa com Iconha, a Defesa Civil da cidade informa que a chuva deu uma trégua. Até o momento foi registrado muita lama próximo ao desvio de São Domingos. A informação é de que o prefeito Thiago Fiorio Longi e alguns funcionários municipais vão resolver o problema ainda neste domingo (1).
Vargem Alta informa que a cidade continua em alerta, com previsão de um acumulado de chuva para as próximas 24 horas de 144 milímetros. Segundo a Prefeitura, não houve nenhuma ocorrência registrada durante a noite.
Em Castelo, onde o nível do rio ficou elevado durante a madrugada e manhã de sábado (31), causando alagamentos, voltou a baixar. Em Alegre não foi registrada nenhuma ocorrência.

CONFIRA A LISTA DAS CIDADES ONDE MAIS CHOVEU NAS ÚLTIMAS 24 HORAS

  • Água Doce do Norte - 70.66
  • Ecoporanga - 70.28
  • Vila Pavão - 64.80
  • Ponto Belo - 62.80
  • Itaguaçu - 62.27
  • Barra de São Francisco - 62.05
  • Pancas - 59.07
  • Colatina - 59.02
  • Governador Lindenberg - 57.26
  • Cachoeiro de Itapemirim - 56.24
  • São Domingos do Norte - 51.01
  • Boa Esperança - 50.02
  • Santa Maria de Jetibá - 50.16
  • Castelo - 46.93
  • Vila Velha - 46.82
  • Mucurici - 46.80
  • Rio Bananal - 46.40
  • Nova Venécia - 46.27
  • Baixo Guandu - 45.00
  • Marilândia - 43.40
  • Mantenópolis - 40.60 
(Com informações da reportagem da TV Gazeta Sul)

Veja Também

ES tem previsão de chuvas intensas e ventos de até 100 km/h neste domingo, 1º

Restaurante e casa desabam no interior de Itapemirim durante chuva forte

Chuva destrói pontes e isola comunidades em Vargem Alta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica
Dinheiro, real, moeda
Governo Lula projeta salário mínimo em R$ 1.717 em 2027
Imagem de destaque
Casal é impedido de atravessar Ciclovia da Vida e Ceturb reforça regras para autopropelidos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados