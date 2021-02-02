Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste do ES

Motoristas reclamam de novos quebra-molas na BR 259, em Colatina

Os motoristas alegam que os quebra-molas ficaram muito altos e que a sinalização foi colocada muito próxima deles. Além disso, alguns usuários da rodovia relataram problemas mecânicos nos veículos após passarem pelo local
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

02 fev 2021 às 19:49

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 19:49

Motoristas reclamam de quebra-molas instalados na BR 259
Motoristas reclamam de quebra-molas instalados na BR 259 Crédito: Reprodução
Motoristas que passam pela BR 259 em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foram surpreendidos com dois novos quebra-molas no quilômetro 34 da rodovia federal, no trecho conhecido como Curva do Cassani. As intervenções foram feitas no final do mês de janeiro e já são motivo de reclamação e preocupação para alguns condutores.
Os motoristas alegam que os quebra-molas ficaram muito altos e que a sinalização foi colocada muito próxima deles. Vídeos encaminhados por leitores de A Gazeta mostram que muitos condutores só percebem as intervenções quando passam por elas. Além disso, alguns usuários da rodovia relataram problemas mecânicos nos veículos após passarem pelo local. Veja o vídeo:
“Um radar aqui era melhor. O quebra-molas até pode ajudar, mas também pode causar acidentes”, lamentou o metalúrgico Carmindo Gomes da Silva. 
A instalação dos quebra-molas também foi questionada pelo motorista Dinázio Soares. “Pela altura do quebra-molas eu achei irregular. Seria melhor um radar. Esse redutor pode causar efeito contrário e trazer acidentes para a rodovia”, afirmou.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) instalou os redutores recentemente no trecho conhecido como Curva do Cassani - um local reconhecidamente perigoso, onde acontecem muitos acidentes.
Antes, o DNIT chegou a instalar dois radares no trecho, um antes e outro depois da curva, mas os equipamentos foram retirados dando lugar aos quebra-molas.

Veja Também

Vídeo: Motociclista fica pendurado após bater na traseira de carro em Vitória

Motociclista fica ferido após colisão com caminhão em Colatina

Procurado pela reportagem de A Gazeta, O DNIT não respondeu aos questionamentos sobre a instalação dos quebra-molas e a sinalização do local. O primeiro contato foi feito na tarde de segunda-feira (1). A instituição foi novamente demandada nesta terça-feira (2), prometeu retorno durante a tarde, mas não enviou o posicionamento. Assim que uma resposta for dada, esta matéria será atualizada.

Veja Também

Reeleito, Erick Musso diz que Casagrande terá parceria sólida na Assembleia

Covid-19: novo lote de Coronavac deve chegar ao ES nesta semana

ES anuncia expansão de leitos e prevê aumento de casos em março e abril

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 259 Colatina estradas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados