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Chuva no ES

Queda de árvores após chuva interdita rodovia em Alegre

Defesa Civil e Corpo de Bombeiros atuam no corte das árvores e liberação da BR 482, na chegada da cidade
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 fev 2021 às 18:20

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 18:20

Queda de árvores após chuva fecha rodovia em Alegre
Queda de árvores após chuva fecha rodovia em Alegre Crédito: Colaborador Alan Gonçalves| A Gazeta
Uma chuva rápida acompanhada de ventos fortes trouxe transtornos aos moradores de Alegre, na Região do Caparaó, na tarde desta quarta-feira (17). A Defesa Civil do município registrou queda de árvores e o destelhamento de uma casa na cidade. Galhos e árvores também caíram na BR 482, na chegada do município, e fecharam a rodovia.
Queda de árvores após chuva fecha rodovia em Alegre
Queda de árvores após chuva fecha rodovia em Alegre Crédito: Colaborador Alan Gonçalves | A Gazeta
O Corpo de Bombeiros informou que atua na liberação da pista. De acordo com a Defesa Civil a chuva começou por volta das 16h e durou menos de uma hora. Apesar do destelhamento de uma residência, após os ventos fortes, não há registro de feridos.
No bairro Clerio Moulin e na sede do Batalhão da Polícia Militar, em Vila do Sul, também houve registro de queda de árvores. Equipes da prefeitura atuam na limpeza. O trânsito na rodovia segue em sistema de pare e siga e há lentidão no trecho. 
Queda de árvores após chuva fecha rodovia em Alegre
Queda de árvores após chuva fecha rodovia em Alegre Crédito: Colaborador Alan Gonçalves| A Gazeta

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