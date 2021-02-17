Queda de árvores após chuva interdita rodovia em Alegre

Uma chuva rápida acompanhada de ventos fortes trouxe transtornos aos moradores de Alegre, na Região do Caparaó, na tarde desta quarta-feira (17). A Defesa Civil do município registrou queda de árvores e o destelhamento de uma casa na cidade. Galhos e árvores também caíram na BR 482, na chegada do município, e fecharam a rodovia.
O Corpo de Bombeiros informou que atua na liberação da pista. De acordo com a Defesa Civil a chuva começou por volta das 16h e durou menos de uma hora. Apesar do destelhamento de uma residência, após os ventos fortes, não há registro de feridos.
No bairro Clerio Moulin e na sede do Batalhão da Polícia Militar, em Vila do Sul, também houve registro de queda de árvores. Equipes da prefeitura atuam na limpeza. O trânsito na rodovia segue em sistema de pare e siga e há lentidão no trecho.