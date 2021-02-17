Alerta de tempestade, granizo e chuvas intensas para todo o ES

Vem mais chuva por aí! O carnaval passou, mas a chuva ainda deve voltar a aparecer nesta Quarta-Feira de Cinzas (17). Um alerta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) prevê chuva forte para todos os municípios do Espírito Santo. O aviso vale até as 3 horas da madrugada desta quinta-feira (18).
De acordo com o Inpe, há condições favoráveis para a ocorrência de pancada de chuva forte, acompanhada de descargas elétricas, rajadas de vento forte e acumulados significativos pontuais de precipitação nas 78 cidades capixabas. Não se descarta a queda pontual de granizo.