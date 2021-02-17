Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tempo

Vento forte danifica telhado de casa e derruba muro em Iúna

Segundo a Defesa Civil, o vento foi rápido, mas a força foi suficiente para derrubar um muro de uma residência e arrancar o telhado de outra casa
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

17 fev 2021 às 11:04

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 11:04

Segundo a Defesa Civil, o vento foi rápido, mas a força foi suficiente para derrubar um muro e arrancar o telhado de uma casa
Vento forte derrubou muro de casa Crédito: Corpo de Bombeiros
Uma casa ficou destelhada e um muro desabou com o forte vento que atingiu o município de Iúna, no Sul do Espírito Santo, no início da noite desta terça-feira (16). As duas ocorrências foram registradas no bairro Pitu. Segundo a Defesa Civil, a chuva não foi intensa.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando eles chegaram ao local onde o muro desabou, o proprietário do imóvel estava ajudando os moradores a saírem da casa.
A Defesa Civil informou na manhã desta quarta-feira (17) que a queda do muro não colocou a residência em risco e, por isso, os moradores puderam retornar.
Segundo a Defesa Civil, o vento foi rápido, mas a força foi suficiente para derrubar um muro e arrancar o telhado de uma casa
Vento forte derrubou muro em Iúna Crédito: Corpo de Bombeiros
Já na casa destelhada, os moradores precisaram sair da residência. O coordenador da Defesa Civil de Iúna, Rony Peterson, disse que eles estão na casa dos pais, que fica no andar debaixo.
Segundo a Defesa Civil, o vento foi rápido, mas a força foi suficiente para derrubar um muro e arrancar o telhado de uma casa
Vento forte derrubou muro em Iúna Crédito: Corpo de Bombeiros

Veja Também

Vitória deve ter fortes pancadas de chuva diariamente até o fim do mês

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros defesa civil Iúna
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados