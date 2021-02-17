Vento forte danifica telhado de casa e derruba muro em Iúna

Uma casa ficou destelhada e um muro desabou com o forte vento que atingiu o município de Iúna, no Sul do Espírito Santo, no início da noite desta terça-feira (16). As duas ocorrências foram registradas no bairro Pitu. Segundo a Defesa Civil, a chuva não foi intensa.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando eles chegaram ao local onde o muro desabou, o proprietário do imóvel estava ajudando os moradores a saírem da casa.
A Defesa Civil informou na manhã desta quarta-feira (17) que a queda do muro não colocou a residência em risco e, por isso, os moradores puderam retornar.
Já na casa destelhada, os moradores precisaram sair da residência. O coordenador da Defesa Civil de Iúna, Rony Peterson, disse que eles estão na casa dos pais, que fica no andar debaixo.