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Chuva no ES

Chuva derruba telhado de hospital em Vitória e 10 pacientes são remanejados

Parte do telhado do Hospital Santa Rita, no bairro Maruípe, cedeu por conta da chuva; ninguém ficou ferido e atendimento no local não foi prejudicado

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 21:28

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

17 fev 2021 às 21:28
Chuva fez com que parte do telhado do Hospital Santa Rita, em Vitória, caísse
Chuva fez com que parte do telhado do Hospital Santa Rita, em Vitória, caísse Crédito: Leitor de A Gazeta
Dez pacientes que estão em tratamento no Hospital Santa Rita, no bairro Maruípe, em Vitória, tiveram de ser transferidos para outros quartos após o telhado de parte do Pronto-Socorro e da Enfermaria cair, na noite desta quarta-feira (17). Ninguém ficou ferido e o atendimento está normalizado na unidade.
Por conta do destelhamento, o acesso ao pronto-socorro ficou bloqueado. O hospital afirmou que a área já foi liberada pela equipe de manutenção da própria unidade e o atendimento médico não foi prejudicado. Conforme informado pelo hospital, o plano de contingência foi acionado e todos os pacientes, funcionários, equipe médica e acompanhantes não sofreram danos e estão bem.
A Defesa Civil de Vitória foi demandada pela reportagem de A Gazeta e informou que foi acionada para atender a queda do telhado no Hospital Santa Rita, mas que não há informações detalhadas. O órgão afirmou que ocorrências relacionadas à chuva podem ser informadas através dos números (27) 3382-6167, (27) 3382-6168 ou (27) 98818-4432.

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