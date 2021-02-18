Chuva derruba telhado de hospital em Vitória e 10 pacientes são remanejados

Por conta do destelhamento, o acesso ao pronto-socorro ficou bloqueado. O hospital afirmou que a área já foi liberada pela equipe de manutenção da própria unidade e o atendimento médico não foi prejudicado. Conforme informado pelo hospital, o plano de contingência foi acionado e todos os pacientes, funcionários, equipe médica e acompanhantes não sofreram danos e estão bem.