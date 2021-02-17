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Ventania

Temporal arranca telhado e causa transtornos em cidades do Noroeste do ES

A chuva veio acompanhada de muita ventania. Em Colatina, parte do telhado de uma casa e algumas pessoas ficaram sem energia elétrica
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

17 fev 2021 às 18:47

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 18:47

Telhado desaba em Colatina
Telhado desaba em Colatina Crédito: Defesa Civil de Colatina | Divulgação
Um temporal atingiu algumas cidades do Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (17). A chuva veio acompanhada de muita ventania. Em Colatina, parte do telhado de uma casa  foi arrancado e algumas pessoas ficaram sem energia elétrica.
Um alerta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) tinha a previsão chuva forte para todos os municípios do Espírito Santo. O aviso vale até a madrugada desta quinta-feira (18).
De acordo com o Inpe, há condições favoráveis para a ocorrência de pancada de chuva forte, acompanhada de descargas elétricas, rajadas de vento forte e acumulados significativos pontuais de precipitação nas 78 cidades capixabas. Veja a situação nas cidades da região Noroeste do ES.

COLATINA

Telhado desaba em Colatina
Telhado desaba em Colatina Crédito: Defesa Civil de Colatina | Divulgação
De acordo com a Defesa Civil de Colatina, o temporal arrancou parte do telhado de zinco no bairro Bela Vista. O imóvel foi avaliado e a família não precisou sair de casa. 
Ainda em Colatina, algumas casas ficaram sem energia elétrica. De acordo com a empresa Luz e Força Santa Maria, cerca de 500 residências tiveram interrupção no fornecimento.
Telhado desaba em Colatina
Telhado desaba em Colatina Crédito: Defesa Civil de Colatina | Divulgação

ALTO RIO NOVO

Em Alto Rio Novo, o volume de chuva causou enxurrada em uma rua no Centro da cidade. Segundo a Defesa Civil, foram 40 minutos de chuva intensa, mas sem registro de ocorrências mais graves.

PANCAS

Também choveu forte em outras cidades da região. Em Pancas, ventou muito e moradores ficaram assustados. A Defesa Civil explicou que o temporal atingiu o interior do município, mas não causou estragos

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