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Atenção aos motoristas

BR 262 tem três pontos de interdição total em Domingos Martins

A Polícia Rodoviária Federal informou que árvores caídas nos quilômetros 38, 39 e 41 interditaram totalmente a via; Corpo de Bombeiros esteve no local para retirar a vegetação
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

17 fev 2021 às 18:28

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 18:28

Espírito Santo recebe pacientes de Manaus infectados com Covid-19
A PRF informou que árvores caídas interditaram três pontos da BR 262 Crédito: Fernando Madeira
BR 262 esteve totalmente interditada nos quilômetros 38, 39 e 41, em Domingos Martins, por conta de árvores que caíram na pista nesta quarta-feira (17). Segundo a Polícia Rodoviária Federal não houve feridos e as árvores teriam caído por conta do mau tempo. Por volta das 19h30 as árvores foram retiradas e o trânsito foi liberado.
A PRF também informou que equipes da polícia estiveram nos locais de interdição para fazer a sinalização aos motoristas. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para fazer a retirada da vegetação. 

Atualização

17/02/2021 - 8:37
A PRF informou sobre a liberação do trânsito. O texto foi atualizado.

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