BR 262 tem três pontos de interdição total em Domingos Martins

A BR 262 esteve totalmente interditada nos quilômetros 38, 39 e 41, em Domingos Martins, por conta de árvores que caíram na pista nesta quarta-feira (17). Segundo a Polícia Rodoviária Federal não houve feridos e as árvores teriam caído por conta do mau tempo. Por volta das 19h30 as árvores foram retiradas e o trânsito foi liberado.
A PRF também informou que equipes da polícia estiveram nos locais de interdição para fazer a sinalização aos motoristas. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para fazer a retirada da vegetação.
Atualização
17/02/2021 - 8:37
A PRF informou sobre a liberação do trânsito. O texto foi atualizado.