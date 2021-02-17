Semáforos apagados em cruzamento com a Av. Leitão da Silva, em Vitória

Os motoristas que passam pelo cruzamento das avenidas Leitão da Silva com a Rua Neves Armond, na Praia do Suá, em Vitória, precisam de bastante atenção, na tarde desta quarta-feira (17). Foram flagrados semáforos apagados, sem funcionar, em ambos os sentidos da via. A Guarda Municipal informou que agentes estão no local para orientar o fluxo do trânsito, utilizando cones para fazer breves interdições, para garantir a travessia dos veículos e pedestres.
Ainda não se sabe o motivo para o problema dos sinais de trânsito. O fotógrafo de A Gazeta Fernando Madeira esteve no local e informou que a empresa responsável pela manutenção verifica se a falta de energia pode ter relação com furtos de fios, que estão acontecendo com certa frequência na região.
Semáforos com problema na Leitão da Silva geram retenção no trânsito
A reportagem questionou a Guarda Municipal de Vitória sobre a situação e foi informado que equipes da Semafórica já realizam a manutenção no local e que ainda não há respostas para o que teria acontecido.