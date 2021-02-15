Grave acidente entre carro e moto mata três pessoas em Aracruz

Um acidente entre um carro e uma moto matou três pessoas em Aracruz, Norte do Espírito Santo. A batida ocorreu no quilômetro 23 da ES 257. Segundo informações da perícia da Polícia Civil, o veículo seguia no sentido Barra do Sahy a Aracruz, quando em uma curva, próximo ao viveiro, colidiu com a motocicleta que seguia em sentido contrário.
O piloto da moto foi identificado como Daniel Cyrillo Santos, de 31 anos. Ele estava acompanhado de Widilah Perini Zanoni, da mesma idade. Segundo a Polícia Militar, familiares de Widilah informaram que ela estava grávida. Já no automóvel estava Robson Bedoni Pegorreti, de 20 anos.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate das vítimas, mas todas as três morreram no local. Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal de Linhares (SML).