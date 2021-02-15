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Grave acidente entre carro e moto mata três pessoas em Aracruz

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate das vítimas, mas todas as três morreram no local do acidente

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 08:02

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 fev 2021 às 08:02
Acidente entre moto e carro deixa três mortos em Aracruz Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte
Um acidente entre um carro e uma moto matou três pessoas em AracruzNorte do Espírito Santo. A batida ocorreu no quilômetro 23 da ES 257. Segundo informações da perícia da Polícia Civil, o veículo seguia no sentido Barra do  Sahy a Aracruz, quando em uma curva, próximo ao viveiro, colidiu com a motocicleta que seguia em sentido contrário.
Grave acidente entre carro e moto mata três pessoas em Aracruz Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte
O piloto da moto foi identificado como Daniel Cyrillo Santos, de 31 anos. Ele estava acompanhado de Widilah Perini Zanoni, da mesma idade. Segundo a Polícia Militar, familiares de Widilah informaram que ela estava grávida.  Já no automóvel estava Robson Bedoni Pegorreti, de 20 anos.
O Corpo de  Bombeiros foi acionado para realizar o resgate das vítimas, mas todas as três morreram no local. Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal de Linhares (SML).

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