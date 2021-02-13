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Motorista alcoolizado

Motociclista morre em acidente na BR 262 em Ibatiba

Segundo a PRF, motorista de carro estava alcoolizado, invadiu a contramão e atingiu a moto
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

13 fev 2021 às 12:08

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 12:08

Segundo a PRF, o motorista do carro invadiu a contramão e atingiu uma moto
Motociclista morre em acidente na BR 262 em Ibatiba Crédito: Prefeitura de Ibatiba
Um motociclista, de 45 anos, morreu na noite desta sexta-feira (12), em Ibatiba, na região Sul do Espírito Santo. Ele estava em uma moto com uma mulher quando foi atingido por um carro que invadiu a contramão. O acidente aconteceu por volta das 19h, no quilômetro 157 da BR 262.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro, que é um Volkswagen Gol, bateu de frente com a moto, na área urbana da BR 262. O condutor do veículo tentou fugir, mas, como o carro quebrou, não conseguiu sair do local.
A PRF informou ainda que foi feito o teste do bafômetro no motorista do veículo, e foi constatado que ele estava alcoolizado. Por isso, ele foi conduzido à delegacia de Polícia Civil.
O motociclista e a mulher foram socorridos para o Pronto Atendimento de Ibatiba e precisaram ser transferidos para um hospital da Grande Vitória. Durante a transferência, o homem faleceu. O estado de saúde da mulher não foi divulgado.
A reportagem de A Gazeta tentou contato com a Polícia Civil e a delegacia do município, mas não obteve informações sobre o motorista.

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