Motociclista morre em acidente na BR 262 em Ibatiba

Um motociclista, de 45 anos, morreu na noite desta sexta-feira (12), em Ibatiba, na região Sul do Espírito Santo. Ele estava em uma moto com uma mulher quando foi atingido por um carro que invadiu a contramão. O acidente aconteceu por volta das 19h, no quilômetro 157 da BR 262.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro, que é um Volkswagen Gol, bateu de frente com a moto, na área urbana da BR 262. O condutor do veículo tentou fugir, mas, como o carro quebrou, não conseguiu sair do local.
A PRF informou ainda que foi feito o teste do bafômetro no motorista do veículo, e foi constatado que ele estava alcoolizado. Por isso, ele foi conduzido à delegacia de Polícia Civil.
O motociclista e a mulher foram socorridos para o Pronto Atendimento de Ibatiba e precisaram ser transferidos para um hospital da Grande Vitória. Durante a transferência, o homem faleceu. O estado de saúde da mulher não foi divulgado.
A reportagem de A Gazeta tentou contato com a Polícia Civil e a delegacia do município, mas não obteve informações sobre o motorista.