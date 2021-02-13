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Rua Barão de Monjardim

Morre mulher atingida por explosão em prédio no Centro de Vitória

Ângela Regina Felix Seara, de 64 anos, estava internada no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, desde quarta-feira (10), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta sexta (12)

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 21:56

Tiago Felix

Tiago Felix

Publicado em 

12 fev 2021 às 21:56
Ângela Regina Felix Seara
Ângela Regina Felix Seara, de 64 anos, estava internada há dois dias no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Arquivo Pessoal
A moradora de um prédio da rua Barão de Monjardim, no Centro de Vitória, que ficou ferida após uma explosão que aconteceu por conta de um vazamento de gás na quarta-feira (10), morreu nesta sexta-feira (12). Ângela Regina Felix Seara, de 64 anos, estava internada no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo informações da TV Gazeta no dia da explosão, Ângela e seu filho, de 44 anos, tiveram 35% do corpo afetado por queimaduras de primeiro e segundo grau. O filho segue internado no Hospital Dr. Jayme Santos Neves.
Segundo os bombeiros, o motivo da explosão foi um vazamento de gás. Vizinhos contaram que a mulher tinha acabado de se mudar para o apartamento. O prédio em que ela morava antes havia sido condenado pela Defesa Civil após uma chuva.
A vizinha Maria da Penha Cipriano afirmou que a morte de Ângela foi uma surpresa e que ela ainda esperava o retorno da vítima para o prédio. "Foi um choque, a gente não esperava, porque ela saiu daqui com queimaduras, mas aparentava estar bem. Foi uma comoção geral”, contou.

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"Fui andar com meus cachorros e, quando voltei, recebi a notícia da morte dela. Foi uma morte que ninguém estava esperando, eu soube de manhã que o filho dela estava bem e ela inspirava cuidados. Foi um choque", disse.
O corpo de Ângela foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. A família da vítima esteve no local para fazer o reconhecimento, na noite desta sexta-feira (12), mas preferiu não gravar entrevista. 

RELEMBRE O CASO

Uma explosão após um vazamento de gás em um prédio deixou duas pessoas feridas na Rua Barão de Monjardim, no Centro de Vitória, na quarta-feira (10). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas sofreram queimaduras de primeiro grau e segundo grau e foram atendidas por ambulâncias do Samu. Apesar do susto, o prédio não precisou ser interditado, segundo a Defesa Civil de Vitória.
Explosão em prédio no Centro de Vitória
Explosão em prédio no Centro de Vitória Crédito: Corpo de Bombeiros
Segundo informações da TV Gazeta, os feridos são mãe e filho, de 64 e 44 anos, respectivamente, que estavam em um apartamento do segundo andar. Eles tiveram pelo menos 35% do corpo queimado. Logo após o ocorrido, eles foram socorridos e levados para um hospital.
A explosão aconteceu durante a manhã. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado após um solicitante informar que duas pessoas se feriram em uma explosão provocada por uma botija de gás. Imagens mostram o apartamento onde teria acontecido a explosão. Além de danos internos em portas e outros objetos, três janelas chegaram a ser arremessadas e caíram no hall do prédio. O fornecimento de gás do edifício chegou a ser suspenso por conta do acidente,

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