Morre mulher atingida por explosão em prédio no Centro de Vitória

Ângela Regina Felix Seara, de 64 anos, estava internada há dois dias no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Arquivo Pessoal

Segundo informações da TV Gazeta no dia da explosão, Ângela e seu filho, de 44 anos, tiveram 35% do corpo afetado por queimaduras de primeiro e segundo grau. O filho segue internado no Hospital Dr. Jayme Santos Neves.

Segundo os bombeiros, o motivo da explosão foi um vazamento de gás. Vizinhos contaram que a mulher tinha acabado de se mudar para o apartamento. O prédio em que ela morava antes havia sido condenado pela Defesa Civil após uma chuva.

A vizinha Maria da Penha Cipriano afirmou que a morte de Ângela foi uma surpresa e que ela ainda esperava o retorno da vítima para o prédio. "Foi um choque, a gente não esperava, porque ela saiu daqui com queimaduras, mas aparentava estar bem. Foi uma comoção geral”, contou.

"Fui andar com meus cachorros e, quando voltei, recebi a notícia da morte dela. Foi uma morte que ninguém estava esperando, eu soube de manhã que o filho dela estava bem e ela inspirava cuidados. Foi um choque", disse.

O corpo de Ângela foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. A família da vítima esteve no local para fazer o reconhecimento, na noite desta sexta-feira (12), mas preferiu não gravar entrevista.

RELEMBRE O CASO

Uma explosão após um vazamento de gás em um prédio deixou duas pessoas feridas na Rua Barão de Monjardim, no Centro de Vitória, na quarta-feira (10). De acordo com o Corpo de Bombeiros , as vítimas sofreram queimaduras de primeiro grau e segundo grau e foram atendidas por ambulâncias do Samu. Apesar do susto, o prédio não precisou ser interditado, segundo a Defesa Civil de Vitória.

Explosão em prédio no Centro de Vitória Crédito: Corpo de Bombeiros

Segundo informações da TV Gazeta, os feridos são mãe e filho, de 64 e 44 anos, respectivamente, que estavam em um apartamento do segundo andar. Eles tiveram pelo menos 35% do corpo queimado. Logo após o ocorrido, eles foram socorridos e levados para um hospital.